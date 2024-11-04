Секретная программа Пентагона: в США ищут обломки космических кораблей инопланетян

Бывший глава специального отдела Пентагона по изучению НЛО заявил, что секретная программа предназначена для поиска потенциальных инопланетных технологий в случае крушения непознанного объекта.

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Шон Киркпатрик, который ранее возглавлял Управления по анализу аномалий во всех средах, специальный отдел Пентагона, признал, что в США существует секретная программа по поиску и изучению предполагаемых инопланетных технологий в случае крушения НЛО, пишет Daily Mail.

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По словам Киркпатрика, секретная программа правительства США нацелена на поиск любых НЛО, от воздушных шаров до беспилотников и предполагаемых инопланетных технологий.

В последние годы Пентагон признал, что неопознанные аномальные явления существуют (так теперь стали называть НЛО) и многие неизвестные объекты были обнаружены в небе над военными базами США.

На прошлой неделе Командование воздушно-космической обороны Северной Америки признало, что с 2022 года над американскими военными объектами были обнаружены как минимум 600 "беспилотников", природу которых сложно объяснить.

Секретные документы свидетельствуют о том, что новая программа по поиску инопланетных летательных аппаратов началась в начале 2023 года с целью, в случае крушения НЛО или если его собьют силы ПВО, изучения потенциальных инопланетных технологий.

По словам Киркпатрика, секретная программа предусматривает создание "пункта приема" для каждого извлеченного из НЛО материала. Конгресс поручил Управлению по анализу аномалий во всех средах разработать процедуры реагирования в случае появления факта крушения НЛО и сбора любых неизвестных технологий.

Киркпатрик заявил, что он не нашел никаких доказательств того, что правительство США ранее обнаруживало инопланетные космические корабли.

В то же время Джеймс Лакатски, бывший аналитик Разведывательного управления Пентагона, который руководил одной программой, связанной с НЛО, с 2008 по 2012 год, заявил, что США не только обнаружили инопланетные космические корабли, но и что должностные лица проникли внутрь одного из них. Во время интервью, Лакатски отказался говорить, был ли он сам внутри инопланетного космического корабля.

Как уже писал Фокус, Пентагон раскрыл "правду" о том, посещали ли нашу планету НЛО. По данным Министерства обороны США, на сегодняшний день не обнаружено ни одного случая посещения инопланетянами нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что Земля полностью изменит летящий к нам крупный астероид. Астероид Апофис будет находиться к Земле даже ближе, чем орбита некоторых искусственных спутников.