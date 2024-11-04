Секретна програма Пентагону: у США шукають уламки космічних кораблів інопланетян

Колишній глава спеціального відділу Пентагону з вивчення НЛО заявив, що секретна програма призначена для пошуку потенційних інопланетних технологій у разі аварії непізнаного об'єкта.

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Шон Кіркпатрік, який раніше очолював Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах, спеціальний відділ Пентагону, визнав, що у США є секретна програма з пошуку та вивчення передбачуваних інопланетних технологій у разі катастрофи НЛО, пише Daily Mail.

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За словами Кіркпатріка, секретна програма уряду США націлена на пошук будь-яких НЛО, від повітряних куль до безпілотників і ймовірних інопланетних технологій.

Останніми роками Пентагон визнав, що непізнані аномальні явища існують (так тепер стали називати НЛО) і багато невідомих об'єктів було виявлено в небі над військовими базами США.

Минулого тижня Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки визнало, що з 2022 року над американськими військовими об'єктами було виявлено щонайменше 600 "безпілотників", природу яких складно пояснити.

Секретні документи свідчать про те, що нова програма з пошуку інопланетних літальних апаратів розпочалася на початку 2023 року з метою, у разі аварії НЛО або якщо його зіб'ють сили ППО, вивчення потенційних інопланетних технологій.

За словами Кіркпатріка, секретна програма передбачає створення "пункту прийому" для кожного витягнутого з НЛО матеріалу. Конгрес доручив Управлінню з аналізу аномалій у всіх середовищах розробити процедури реагування в разі появи факту катастрофи НЛО і збору будь-яких невідомих технологій.

Кіркпатрік заявив, що він не знайшов жодних доказів того, що уряд США раніше виявляв інопланетні космічні кораблі.

Водночас Джеймс Лакатскі, колишній аналітик Розвідувального управління Пентагону, який керував однією програмою, пов'язаною з НЛО, з 2008 до 2012 року, заявив, що США не тільки виявили інопланетні космічні кораблі, а й що посадові особи проникли всередину одного з них. Під час інтерв'ю, Лакатскі відмовився говорити, чи був він сам всередині інопланетного космічного корабля.

Як уже писав Фокус, Пентагон розкрив "правду" про те, чи відвідували нашу планету НЛО. За даними Міністерства оборони США, на сьогоднішній день не виявлено жодного випадку відвідування інопланетянами нашої планети.

Також Фокус писав про те, що Земля повністю змінить великий астероїд, який летить до нас. Астероїд Апофіс перебуватиме до Землі навіть ближче, ніж орбіта деяких штучних супутників.