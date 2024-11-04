"Бог хаосу": Землю повністю змінить великий астероїд, що летить до нас (фото)

Астероїд Апофіс перебуватиме до Землі навіть ближче, ніж орбіта деяких штучних супутників.

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Учені з'ясували, що під час надзвичайно близького прольоту повз нашу планету астероїд Апофіс, відомий як "бог хаосу", повністю зміниться під впливом гравітації Землі. Дослідження прийнято до публікації в журналі The Planetary Science Journal, пише Live Science.

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Астероїд Апофіс, довжиною 340 метрів, назвали на честь давньоєгипетського бога хаосу Апопа, але в давньогрецькій вимові це ім'я звучить як Апофіс. Цей астероїд вважається потенційно небезпечним, адже під час зіткнення із Землею він запросто може зруйнувати великий мегаполіс.

Уперше Апофіс виявили 20 років тому і припустили, що він може врізатися в Землю у 2029 році. Три роки тому астрономи з'ясували, що зіткнення не буде, але 13 квітня 2029 року космічний камінь пролетить повз Землю на надзвичайно близькій відстані — приблизно 32 000 км. Це навіть ближче, ніж орбіта деяких штучних супутників.

Відомо, що поверхню астероїдів постійно бомбардують метеорити, і це залишає сліди на їхній поверхні. Але цих слідів вчені не помічають на астероїдах, які зближуються з планетами. Хоча достеменно не відомо чому так відбувається, існує гіпотеза, що гравітація планети зміщує зовнішнє каміння на поверхні астероїда і оголює нижній шар породи.

Автори дослідження створили моделювання, щоб з'ясувати, який вплив на Апофіс матиме гравітація Землі. Моделювання показало, що гравітація нашої планети викличе два фізичні процеси на астероїді Апофіс, коли він перебуватиме дуже близько до Землі.

Уперше Апофіс виявили 20 років тому і припустили, що він може врізатися в Землю у 2029 році. Три роки тому астрономи з'ясували, що зіткнення не буде, але 13 квітня 2029 року космічний камінь пролетить повз Землю на надзвичайно близькій відстані — приблизно 32 000 км. Фото: NASA

За словами вчених, коли "бог хаосу" досягне найближчої точки до Землі, то за приблизно за годину до цього всередині астероїда почнуться землетруси, які триватимуть ще деякий час. Передбачається, що землетруси можуть серйозно змінити поверхню Апофіса. Деякі камені з його поверхні будуть викинуті в космос, але більшість впаде назад, що залишить виразні сліди на поверхні.

Також учені з'ясували, що гравітація Землі змінить схему обертання астероїда. Він почне або обертатися швидше, або сповільнить швидкість обертання. Дослідження показало, що ці процеси можуть призвести до дестабілізації гірських порід на поверхні, що призведе до появи зсувів. Але цей процес триватиме дуже довго, можливо, тисячі років.

Автори дослідження кажуть, що моделювання показало новий механізм оновлення поверхні астероїда, який може бути вирішенням багаторічної проблеми, пов'язаної з тим, як близькі зустрічі малих космічних тіл із планетами змінюють поверхню перших.

Учені сподіваються, що космічний апарат OSIRIS-APEX підтвердить їхні гіпотези, коли проведе дослідження астероїда Апофіс у 2029 році. Зонд NASA має вивчити хімічний склад каменю і скласти карту його поверхні.

Фокус уже писав про те, що інше дослідження припускає, що астероїд Апофіс все ще може врізатися в Землю, але точно стане зрозуміло, чи станеться це, приблизно у 2027 році.

Також Фокус писав про те, що марсохід NASA став свідком сонячного затемнення на Марсі. Супутник Червоної планети Фобос перемістився на тлі Сонця таким чином, що на фотографіях ця подія нагадує "космічне око".