Величезний астероїд Апофіс усе ще може зіткнутися із Землею: що з'ясували вчені (фото)

Нове дослідження показує, що ризик зіткнення небезпечного астероїда з нашою планетою все ще зберігається, хоча вважається, що камінь має пролетіти повз.

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Величезний астероїд Апофіс, який має пролетіти повз Землю 2029 року, все ще може впасти на нашу планету, хоча такий шанс і невеликий. Учені вважають, що траєкторію польоту астероїда може змінити інший камінь під час зіткнення. Виключати ймовірність того, що астероїд розміром з Ейфелеву вежу все ще може зіткнутися з нашою планетою не можна щонайменше 3 роки. Результати дослідження опубліковані в The Planetary Science Journal, пише Live Science.

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Астероїд Апофіс є потенційно небезпечним астероїдом завширшки приблизно 340 метрів, тобто він майже такого ж розміру, як і Ейфелева вежа (висота 300 м). Такий розмір астероїда не дає змоги вважати його так званим "вбивцею планет", але в разі падіння на Землю він може знищити великий мегаполіс, а також спричинити значні зміни клімату на всій Землі. Цей астероїд уперше виявили 20 років тому і назвали на честь давньоєгипетського бога безладу і руйнування з ім'ям Апоп (давньогрецькою його ім'я звучить як Апофіс). У результаті сам астероїд отримав прізвисько "Бог хаосу".

Астероїд Апофіс є потенційно небезпечним астероїдом шириною приблизно 340 метрів. На зображенні показано модель каменю Фото: ESA

Спочатку астрономи вважали, що у квітні 2029 року Апофіс може зіткнутися із Землею через те, що перебуватиме дуже близько до нашої планети. Подальші спостереження і розрахунки показали, що астероїд все ж таки має пролетіти повз Землю на відстані приблизно 32 000 км і не заподіяти жодної шкоди планеті. Але ця відстань все ще досить близька і можуть постраждати супутники, які обертаються навколо Землі на дуже високій орбіті.

Подальші спостереження і розрахунки показали, що астероїд все ж таки має пролетіти повз Землю на відстані приблизно 32 000 км і не заподіяти жодної шкоди планеті. Але ця відстань все ще досить близька і можуть постраждати супутники, які обертаються навколо Землі на дуже високій орбіті Фото: NASA

Відомо, що подібні астероїди можуть стикатися з іншими каменями в космосі, що призводить до зміни траєкторії їхнього польоту. Раніше припускалося, що Апофіс може також змінити свою траєкторію і все ж таки впасти на Землю.

Автори нового дослідження розрахували ймовірність такої події та з'ясували, що вона може статися. Учені створили моделювання, щоб оцінити ймовірність зіткнення невідомого астероїда з Апофісом протягом наступних 5 років.

Знімки астероїда Апофіс у різних довжинах хвиль світла Фото: ESA

Результати показали, що ймовірність того, що невідомий астероїд зіткнеться з Апофісом і змінить напрямок його польоту, становить менше одного на мільйон. Імовірність того, що така подія призведе до значної зміни курсу Апофіса, тобто він перебуватиме набагато ближче до Землі, становить менше одного на мільярд. Тобто в цьому разі існує вкрай малоймовірна можливість, що це призведе до зіткнення Апофіса із Землею.

Водночас учені вважають, що зіткнення двох космічних каменів може призвести до того, що "Бог хаосу" навпаки полетить далі від нашої планети.

Щоб точно дізнатися, чи змінилася траєкторія польоту астероїда Апофіс, доведеться почекати ще 3 роки. Річ у тім, що зараз не можна спостерігати за астероїдом, адже він перебуває дуже близько до Сонця. За словами вчених, у 2027 році астероїд з'явиться в полі зору і можна буде більш точно розрахувати напрямок його руху і як він може змінитися до 2029 року. Також можна буде з'ясувати, чи залишається хоч і маленький, але шанс, що величезний камінь може зіткнутися із Землею через 5 років.

Апофіс уже підлітав відносно близько до Землі 2021 року, і якщо все ж таки він пролетить повз неї 2029 року, то наступні особливо близькі прольоти каменя повз Землю відбудуться 2051, 2066 і 2080 роках. Поки що попереднє моделювання показує, що величезний космічний камінь хоч і є потенційно небезпечним, але не становить загрози для нашої планети щонайменше до кінця 21 століття.

Про склад астероїда, його особливості та подальшу долю Апофіса вчені дізнаються після того, як його вивчить 2029 року космічний апарат OSIRIS APEX.

Також Фокус писав про те, що NASA може відправити для вивчення астероїда Апофіс кілька зондів ще до 2029 року, які мали брати участь в іншій місії.

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