Огромный астероид Апофис все еще может столкнуться с Землей: что выяснили ученые (фото)

Новое исследование показывает, что риск столкновения опасного астероида с нашей планетой все еще сохраняется, хотя считается, что камень должен пролететь мимо.

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Огромный астероид Апофис, который должен пролететь мимо Земли в 2029 году, все еще может упасть на нашу планету, хотя такой шанс и небольшой. Ученые считают, что траекторию полета астероида может изменить другой камень во время столкновения. Исключать вероятность того, что астероид размером с Эйфелеву башню все еще может столкнуться с нашей планетой нельзя как минимум 3 года. Результаты исследования опубликованы в The Planetary Science Journal, пишет Live Science.

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Астероид Апофис является потенциально опасным астероидом шириной примерно 340 метров, то есть он почти такого же размера, как и Эйфелевая башня (высота 300 м). Такой размер астероида не позволяет считать его так называемым "убийцей планет", но в случае падения на Землю он может уничтожить большой мегаполис, а также вызвать значительные изменения климата на всей Земле. Этот астероид впервые обнаружили 20 лет назад и назвали в честь древнеегипетского бога беспорядка и разрушения с именем Апоп (на древнегреческом его имя звучит как Апофис). В результате сам астероид получил прозвище "Бог хаоса".

Астероид Апофис является потенциально опасным астероидом шириной примерно 340 метров. На изображении показана модель камня Фото: ESA

Изначально астрономы считали, что в апреле 2029 года Апофис может столкнуться с Землей из-за того, что будет находится очень близко к нашей планете. Дальнейшие наблюдения и расчеты показали, что астероид все же должен пролететь мимо Земли на расстоянии примерно 32 000 км и не причинить никакого вреда планете. Но это расстояние все еще достаточно близкое и могут пострадать спутники, которые вращаются вокруг Земли на очень высокой орбите.

Дальнейшие наблюдения и расчеты показали, что астероид все же должен пролететь мимо Земли на расстоянии примерно 32 000 км и не причинить никакого вреда планете. Но это расстояние все еще достаточно близкое и могут пострадать спутники, которые вращаются вокруг Земли на очень высокой орбите Фото: NASA

Известно, что подобные астероиды могут сталкиваться с другими камнями в космосе, что приводит к изменению траектории их полета. Ранее предполагалось, что Апофис может также изменить свою траекторию и все же упасть на Землю.

Авторы нового исследования рассчитали вероятность такого события и выяснили, что оно может произойти. Ученые создали моделирование, чтобы оценить вероятность столкновения неизвестного астероида с Апофисом в течение следующих 5 лет.

Снимки астероида Апофис в разных длинах волн света Фото: ESA

Результаты показали, что вероятность того, что неизвестный астероид столкнется с Апофисом и изменит направление его полета составляет менее одного на миллион. Вероятность того, что такое событие приведет к значительному изменению курса Апофиса, то есть он будет находиться гораздо ближе к Земле, составляет менее одного на миллиард. То есть в этом случае существует крайне маловероятная возможность, то это приведет к столкновению Апофиса с Землей.

В то же время ученые считают, что столкновение двух космических камней может привести к тому, что "Бог хаоса" наоборот улетит дальше от нашей планеты.

Чтобы точно узнать, изменилась ли траектория полета астероида Апофис придется подождать еще 3 года. Дело в том, что сейчас нельзя наблюдать за астероидом, ведь он находится очень близко к Солнцу. По словам ученых, в 2027 году астероид появится в поле зрения и можно будет более точно рассчитать направление его движения и как оно может измениться до 2029 года. Также можно будет выяснить, остается ли хоть и маленький, но шанс, что огромный камень может столкнуться с Землей через 5 лет.

Апофис уже подлетал относительно близко к Земле в 2021 году и если все же он пролетит мимо в 2029 году, то следующие особенно близкие пролеты камня мимо Земли состоятся 2051, 2066 и 2080 годах. Пока что предварительное моделирование показывает, что огромный космический камень хоть и является потенциально опасным, но не представляет угрозы для нашей планеты как минимум до конца 21 века.

О составе астероида, его особенностях и дальнейшей судьбе Апофиса ученые узнают после того, как его изучит в 2029 году космический аппарат OSIRIS APEX.

Также Фокус писал о том, что NASA может отправить для изучения астероида Апофис пару зондов еще до 2029 года, которые должны были участвовать в другой миссии.

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