Раскрыты загадочные потемнения ярчайшей звезды Бетельгейзе: она там может быть не одна

Астрономы выдвинули новую теорию о том, почему темнеет Бетельгейзе, и делает это строго по графику.

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Известная звезда Бетельгейзе, которая является частью созвездия Ориона, по праву считается самой яркой звездой, видимой с Земли. Но ученые пришли к выводу, что она может быть там не одна, пишет LiveScience.

Согласно новой теории, у Бетельгейзе может быть компаньон, который похож на наше Солнце. Этот компаньон вращается вокруг Бетельгейзе и может быть ответственным за периодическую потерю яркости звезды.

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Если наблюдать за Бетельгейзе достаточно долго, можно заметить, что звезда тускнеет, а потом становится ярче, и так по кругу. Такие пульсации обычно имеют период около 400 дней, хотя затмение в 2020 году показало, что такая периодичность дает сбои. Но если посмотреть на график интенсивности света Бетельгейзе за годы, то можно увидеть, что 400-дневные пульсации накладываются на более сильное, более медленное сердцебиение. Второй тип сердцебиения длится около 6 лет (2170 дней) и называется длинным вторичным периодом (LSP).

"Множество звезд имеют так называемый LSP, но большинство из них не похожи на Бетельгейзе, так как у большинства из них намного меньше масса", — говорит соавтор нового исследования из Университета Вайоминга Меридит Джойс.

Обычно яркость звезд меняется, когда они разбухают и снова сжимаются. Дело в том, что в близи ядра звезды газ перегревается и поднимается к поверхности, где он расширяется, заставляя звезду увеличиваться. Но на этом внешнем рубеже газ быстро остывает, после чего оседает обратно к внутренней части звезды.

Снимок Бетельгейзе в плотных облаках пыли и газа Фото: Andrea Dupree (Harvard-Smithsonian CfA), Ronald Gilliland (STScI), NASA and ESA

Именно это происходит с Бетельгейзе в ее 400-дневный период пульсации. Но настоящие причины 2170-дневного LSP звезды до сих пор остаются неизвестными.

Ученые рассматривали разные варианты, от гигантских пылевых облаков, которые затемняют звезду, до различий в скорости вращения ядра Бетельгейзе и ее поверхности.

В конце концов остался только один наиболее вероятный сценарий, который предполагает наличие у Бетельгейзе звезды-компаньона.

Согласно этой теории, когда звезда-компаньон выходит на передний план, она рассеивает облака пыли, которые окружают Бетельгейзе. Так как облака пыли обычно блокируют часть света Бетельгейзе, когда они рассеиваются, звезда начинает светиться ярче.

Расчеты ученых показали, что друг Бетельгейзе должен быть намного крупнее обычной планеты и может быть в два раза массивнее Солнца. Также существует вероятность того, что звезда-компаньон может оказаться нейтронной звездой со сверхплотным ядром.

"В таком случае, мы смогли бы увидеть доказательства с помощью рентгеновских наблюдений, которые еще не проводились", — говорит Джойс.

Согласно статистике, большинство звезд имеют одного или даже двух компаньонов. Но проверка теории с Бетельгейзе требует прямых наблюдений за звездой-компаньоном, что сложно осуществить с современными технологиями. Тем не менее Джойс и ее команда составляют план наблюдений и первое окно для этого откроется в уже в декабре.

Напомним, раскрыта загадка звезды Бетельгейзе, она вращается быстрее, чем должна. Авторы нового исследования предполагают, что кипящая поверхность красного сверхгиганта может создавать иллюзию.