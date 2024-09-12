Розкрито загадкові потемніння найяскравішої зірки Бетельгейзе: вона там може бути не одна

Астрономи висунули нову теорію про те, чому темніє Бетельгейзе, і робить це строго за графіком.

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Відома зірка Бетельгейзе, яка є частиною сузір'я Оріона, по праву вважається найяскравішою зіркою, яку видно із Землі. Але вчені дійшли висновку, що вона може бути там не одна, пише LiveScience.

Згідно з новою теорією, у Бетельгейзе може бути компаньйон, який схожий на наше Сонце. Цей компаньйон обертається навколо Бетельгейзе і може бути відповідальним за періодичну втрату яскравості зірки.

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Якщо спостерігати за Бетельгейзе досить довго, можна помітити, що зірка тьмяніє, а потім стає яскравішою, і так по колу. Такі пульсації зазвичай мають період близько 400 днів, хоча затемнення 2020 року показало, що така періодичність дає збої. Але якщо подивитися на графік інтенсивності світла Бетельгейзе за роки, то можна побачити, що 400-денні пульсації накладаються на сильніше, повільніше серцебиття. Другий тип серцебиття триває близько 6 років (2170 днів) і називається довгим вторинним періодом (LSP).

"Безліч зірок мають так званий LSP, але більшість із них не схожі на Бетельгейзе, тому що у більшості з них набагато менша маса", — каже співавтор нового дослідження з Університету Вайомінга Меридіт Джойс.

Зазвичай яскравість зірок змінюється, коли вони розбухають і знову стискаються. Річ у тім, що поблизу ядра зірки газ перегрівається і підіймається до поверхні, де він розширюється, змушуючи зірку збільшуватися. Але на цьому зовнішньому рубежі газ швидко остигає, після чого осідає назад до внутрішньої частини зірки.

Знімок Бетельгейзе в щільних хмарах пилу і газу Фото: Andrea Dupree (Harvard-Smithsonian CfA), Ronald Gilliland (STScI), NASA and ESA

Саме це відбувається з Бетельгейзе в її 400-денний період пульсації. Але справжні причини 2170-денного LSP зірки досі залишаються невідомими.

Вчені розглядали різні варіанти, від гігантських пилових хмар, які затемнюють зірку, до відмінностей у швидкості обертання ядра Бетельгейзе та її поверхні.

Зрештою залишився тільки один найімовірніший сценарій, який передбачає наявність у Бетельгейзе зірки-компаньйона.

Згідно з цією теорією, коли зірка-компаньйон виходить на передній план, вона розсіює хмари пилу, які оточують Бетельгейзе. Оскільки хмари пилу зазвичай блокують частину світла Бетельгейзе, коли вони розсіюються, зірка починає світитися яскравіше.

Розрахунки вчених показали, що друг Бетельгейзе має бути набагато більшим за звичайну планету і може бути вдвічі масивнішим за Сонце. Також існує ймовірність того, що зірка-компаньйон може виявитися нейтронною зіркою з надщільним ядром.

"У такому разі, ми змогли б побачити докази за допомогою рентгенівських спостережень, які ще не проводили", — каже Джойс.

Згідно зі статистикою, більшість зірок мають одного або навіть двох компаньйонів. Але перевірка теорії з Бетельгейзе вимагає прямих спостережень за зіркою-компаньйоном, що складно здійснити з сучасними технологіями. Проте Джойс та її команда складають план спостережень, і перше вікно для цього відкриється вже в грудні.

Нагадаємо, розкрито загадку зірки Бетельгейзе, вона обертається швидше, ніж повинна. Автори нового дослідження припускають, що кипляча поверхня червоного надгіганта може створювати ілюзію.