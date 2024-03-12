Осторожно, кипяток. Раскрыта загадка звезды Бетельгейзе: почему она вращается быстрее, чем должна

Авторы нового исследования предполагают, что кипящая поверхность красного сверхгиганта может создавать иллюзию.

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Недавние наблюдения за звездой Бетельгейзе, расположенной в созвездии Ориона, создали новую загадку красного сверхгиганта. Ученые предположили, что огромная звезда вращается намного быстрее, чем должна звезда такого размера. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Astrophysical Journal Letters, нашли этому объяснение. Ученые считают, что на самом деле это иллюзия, которую создает кипящая поверхность Бетельгейзе, пишет Space.

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Звезда Бетельгейзе является одной из самых ярких звезд в Северном полушарии Земли. Этот печально известный красный сверхгигант стал известен недавно, когда падение его яркости заставило ученых предположить, что звезда может очень скоро взорваться сверхновой.

Бетельгейзе, которая находится на расстоянии от 500 до 600 световых лет от нас, более чем в 1000 раз больше Солнца, ведь ее диаметр больше, чем 1 млрд км. Таким образом эта звезда является одной из самых больших в известной нам части Вселенной. Если в Солнечной системе вместо Солнца находилась Бетельгейзе, то она занимала бы место вплоть до орбиты Юпитера.

Бетельгейзе, которая находится на расстоянии от 500 до 600 световых лет от нас, более чем в 1000 раз больше Солнца, ведь ее диаметр больше, чем 1 млрд км. Таким образом эта звезда является одной из самых больших в известной нам части Вселенной. Если в Солнечной системе вместо Солнца находилась Бетельгейзе, то она занимала бы место вплоть до орбиты Юпитера Фото: NASA

Сейчас астрономы считают, что такие массивные звезды должны иметь относительно небольшую скорость вращения. Но недавние наблюдения с помощью радиотелескопа ALMA показали, что Бетельгейзе вращается со скоростью примерно 5 км/с, а это примерно в 8 раз быстрее, чем скорость реактивного истребителя.

Исследование показало, что, хотя половина Бетельгейзе, похоже, приближается к Земле, другая, похоже, удаляется. Именно эту так называемую диполярную карту радиальной скорости на внешнем слое Бетельгейзе ученые интерпретировали как быстрое вращение, которого не должно быть.

Фотография звезды Бетельгейзе Фото: NASA

Эта интерпретация основана на том, что Бетельгейзе считается идеально круглой сферой, а это не так, считают авторы нового исследования. Поверхность красного сверхгиганта очень турбулентная и покрыта кипящими пузырями. Размеры некоторых из этих пузырей равны всей орбите Земли вокруг Солнца. Эти пузыри, которые появляются в результате механизма передачи тепла под названием конвекция, могут подниматься и опускаться со скоростью до 30 км/с.

Поэтому авторы нового исследования считают, что кипящую поверхность Бетельгейзе даже самые современные телескопы могут принять за слишком быстрое вращение звезды. Ученые считают, что создается иллюзия очень быстрого вращения, которого не должно быть у звезды такого огромного размера.

Звезда Бетельгейзе является одной из самых ярких звезд в Северном полушарии Земли Фото: Wikipedia

Ученые использовали заново обработанные изображения Бетельгейзе и сравнили их с результатами моделирования поведения звезд красных сверхгигантов. Было обнаружено, что скопление кипящих пузырей, которые поднимаются на одной стороне Бетельгейзе, делает это, когда другое скопление кипящих пузырей падает на другой стороне и это создает диполярную карту радиальной скорости. Ученые считают, что реальная конвекция не видна в наблюдениях радиотелескопа ALMA, что позволило предположить наличие очень быстрого вращения звезды.

Хотя авторы нового исследования допускают вероятность того, то их выводы также ошибочны. Если все-таки Бетельгейзе вращается быстрее, чем должна, то это также можно объяснить. Ученые считают, что в таком случае за слишком быстрым вращением стоит поглощение Бетельгейзе небольшой звезды-компаньона, которая вращалась вокруг сверхгиганта.

Авторы исследования намерены продолжить наблюдение за Бетельгейзе, чтобы подтвердить свою теорию.

Как уже писал Фокус, ученые сделали неожиданное открытие. Они считают, что у взрыва атомной бомбы в Хиросиме и рождения Солнечной системы есть связь. Ученые считают, что радиоактивные осадки, созданные в результате взрыва, появились в результате таких же процессов, которые отвечали за формирование Солнца и планет.