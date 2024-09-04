"Бог разрушения" летит к Земле: зонды NASA могут начать шпионить за огромным астероидом (фото)

Два космических аппарата Janus могут получить второй шанс отправиться в космос, чтобы следить за потенциально опасным астероидом Апофис.

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NASA рассматривает возможность извлечения двух отложенных космических аппаратов из хранилища для чтобы они шпионить за печально известным астероидом Апофис еще до его сближения с Землей в 2029 году, пишет Space.

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Астероид Апофис, размером примерно 340 метров, должен пролететь мимо Земли в 2029 году. Этот камень назвали в честь древнеегипетского бога хаоса и разрушения, а потому и сам астероид иногда называют "богом хаоса" или "богом разрушения". Дело в том, что ранее ученые считали, что существует вероятность близкая к 3%, что Апофис врежется в Землю. Дальнейшие расчеты показали, что такая вероятность еще более низкая и столкновения через 5 лет не произойдет. Тем не менее в NASA все еще внимательно изучают астероид, чтобы определить любой будущий риск столкновения с нашей планетой.

NASA уже отправило космический аппарат OSIRIS-APEX для изучения Апофиса, а Европейское космическое агентство готовит собственную миссию Ramses.

Астероид Апофис, размером примерно 340 метров, должен пролететь мимо Земли в 2029 году Фото: NASA

Вероятно, ученые из NASA хотят получить больше информации об огромном астероиде до того, как он подлетит близко к Земле в 2029 году. И для этого, возможно, будут использовать отложенные космические аппараты Janus.

Два зонда должны были отправится в космос для изучения околоземных астероидов вместе с аппаратом "Психея" еще в 2022 году. Этот аппарат все отправился в 2023 году изучать астероид (16) Психея, которые, как предполагается, может содержать огромное количество ценных металлов.

Перенос данной миссии привел к тому, что зонды Janus были отправлены в хранилище. Теперь, похоже, у космических аппаратов может быть вторая жизнь.

NASA сейчас ищет варианты, как именно можно использовать эти зонды для изучения Апофиса до его сближения с Землей в 2029 году.

Как уже писал Фокус, физики создали в лаборатории струю плазмы огромной черной дыры. Новый эксперимент решил загадку, как сверхмассивные черные дыры выбрасывают свои релятивистские струи.

Также Фокус писал о том, что в NASA предоставили объяснение необычному шуму, который услышал американский астронавт на МКС. Этот шум, источник которого астронавт не смог найти, исходил от аварийного комического корабля, состыкованного с орбитальной станцией.