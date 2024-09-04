"Бог руйнування" летить до Землі: зонди NASA можуть почати шпигувати за величезним астероїдом (фото)

Два космічні апарати Janus можуть отримати другий шанс вирушити в космос, щоб стежити за потенційно небезпечним астероїдом Апофіс.

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NASA розглядає можливість вилучення двох відкладених космічних апаратів зі сховища для того, щоб вони могли шпигувати за сумно відомим астероїдом Апофіс ще до його зближення із Землею у 2029 році, пише Space.

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Астероїд Апофіс, розміром приблизно 340 метрів, має пролетіти повз Землю 2029 року. Цей камінь назвали на честь давньоєгипетського бога хаосу і руйнування, а тому і сам астероїд іноді називають "богом хаосу" або "богом руйнування". Річ у тім, що раніше вчені вважали, що існує ймовірність близька до 3%, що Апофіс вріжеться в Землю. Подальші розрахунки показали, що така ймовірність ще нижча і зіткнення через 5 років не відбудеться. Проте в NASA все ще уважно вивчають астероїд, щоб визначити будь-який майбутній ризик зіткнення з нашою планетою.

NASA вже відправило космічний апарат OSIRIS-APEX для вивчення Апофіса, а Європейське космічне агентство готує власну місію Ramses.

Астероїд Апофіс, розміром приблизно 340 метрів, має пролетіти повз Землю у 2029 році Фото: NASA

Імовірно, вчені з NASA хочуть отримати більше інформації про величезний астероїд до того, як він підлетить близько до Землі у 2029 році. І для цього, можливо, будуть використовувати відкладені космічні апарати Janus.

Два зонди мали вирушити в космос для вивчення навколоземних астероїдів разом з апаратом "Психея" ще у 2022 році. Цей апарат все ж вирушив у 2023 році вивчати астероїд (16) Психея, який, як припускають, може містити величезну кількість цінних металів.

Перенесення цієї місії призвело до того, що зонди Janus були відправлені в сховище. Тепер, схоже, у космічних апаратів може бути друге життя.

NASA зараз шукає варіанти, як саме можна використати ці зонди для вивчення Апофіса до його зближення із Землею у 2029 році.

Як уже писав Фокус, фізики створили в лабораторії струмінь плазми величезної чорної діри. Новий експеримент вирішив загадку, як надмасивні чорні діри викидають свої релятивістські струмені.

Також Фокус писав про те, що в NASA надали пояснення незвичайному шуму, який почув американський астронавт на МКС. Цей шум, джерело якого астронавт не зміг знайти, виходив від аварійного комічного корабля, зістикованого з орбітальною станцією.