Дивний шум, що виходить із корабля в космосі: NASA пояснило незвичайні звуки (аудіо)

Пульсуючі звуки виходили з корабля Starliner, який має повернутися на Землю без екіпажу через технічні проблеми.

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Астронавт NASA Баррі Вілмор повідомив про те, що з динаміка космічного корабля Starliner компанії Boeing, зістикованого з Міжнародною космічною станцією (МКС), долинає дивний шум, як уже писав Фокус, який схожий на пульсуючі звуки. Джерело цього шуму визначити астронавт не зміг. Тепер NASA пояснило, що відбувалося насправді, пише Market Watch.

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Один із членів екіпажу корабля Starliner, астронавт Баррі Вілмор, який із червня перебуває на борту МКС і ніяк не може повернутися додому разом зі своєю колегою Сунітою Вільямс під час зв'язку з Центром управління польотами NASA повідомив про незвичайні звуки, що лунають від корабля.

Цей транспортний засіб компанії Boeing доставив астронавтів на МКС ще на початку червня, і вони мали перебувати на орбіті приблизно 8 днів. Проблеми з двигунами Starliner призвели до того, що NASA вирішило залишити екіпаж корабля на МКС ще на кілька місяців, щоб ті повернулися назад уже на борту іншого космічного корабля.

У NASA заявили, що нічого дивного не було в тому, що Вілмор почув шум, що виходить від корабля. Тепер його вже немає, і він був результатом аудіоконфігурації між космічним кораблем і МКС.

У NASA пояснили, що пульсуючий звук із динаміка космічного корабля Starliner, який почув астронавт Вілмор на борту МКС, був результатом зворотного зв'язку. Складна аудіосистема космічної станції дає змогу з'єднувати між собою кілька космічних кораблів і модулів, і часто виникають шуми та зворотний зв'язок.

Подібний шум не чинить жодного впливу на роботу корабля Starliner або ж МКС, заявили в NASA. Також ці звуки не є технічною проблемою, яка могла б не дозволити кораблю Starliner полетіти з МКС у безпілотному режимі на Землю не раніше ніж 6 вересня.

У NASA пояснили, що пульсуючий звук із динаміка космічного корабля Starliner, який почув астронавт Вілмор на борту МКС, був результатом зворотного зв'язку Фото: NASA

Через те, що корабель Starliner полетить без свого екіпажу, Вілмор і Вільямс чекатимуть завершення місії екіпажу корабля Crew Dragon компанії SpaceX, який має прибути на МКС наприкінці вересня. Тому двоє астронавтів зможуть повернутися на Землю разом з екіпажем місії Crew-9 не раніше лютого 2025 року.

Нагадуємо, що NASA і Boeing боролися з проблемами, що виникли в двигунах Starliner протягом майже трьох місяців. Повністю розв'язати їх не вдалося, а тому не маючи впевненості в тому, що цей корабель може безпечно доставити свій екіпаж додому, було ухвалено рішення повернути його порожнім.

Як уже писав Фокус, астронавти, які висадяться на Місяці через 2 роки, матимуть у своїх скафандрах зв'язок 4G. Під час місії Artemis 3 можна буде підтримувати зв'язок з астронавтами на Місяці на відстані до 2 кілометрів від посадкового модуля.

Також Фокус писав про те, що астрономи розкрили один із секретів найбільшого супутника не тільки Юпітера, а й усієї Сонячної системи — Ганімеда. Виявилося, то потужний удар з космосу призвів до зміни осі його обертання.