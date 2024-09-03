Секрет Ганімеда розкрито: найбільший супутник Сонячної системи змінила катастрофа (фото)

Вчені вважають, що положення осі обертання супутника Юпітера назавжди змінила масштабна ударна подія.

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За словами вчених, приблизно 4 млрд років тому в найбільший супутник Сонячної системи Ганімед врізався астероїд, який був у 20 разів більший за той, що знищив динозаврів на Землі. Саме ця одна з наймасштабніших ударних подій призвела до того, що вісь обертання супутника Юпітера назавжди змінилася. Результати дослідження опубліковані в журналі Scientific Reports, пише Phys.

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Найбільшим природним супутником у Сонячній системі є Ганімед із діаметром понад 5 200 км. Це майже у 2 рази менше за діаметр Землі, та водночас супутник Юпітера більший за першу планету від Сонця — Меркурій.

Вважається, що під крижаною корою Ганімеда міститься океан із рідкої води, це має підтвердити зонд JUICE, який вийде на орбіту навколо найбільшого супутника Юпітера у 2034 році. До речі, це буде перший випадок в історії (якщо до цього не буде запущена якась інша місія), коли космічний апарат вийде на орбіту супутника іншої планети.

Ганімед завжди звернений до Юпітера тільки одним боком, як і Місяць до Землі. Тобто у цього супутника є свій зворотний бік. Ганімед вкритий великими борознами, які утворюють концентричні кола навколо одного місця на поверхні. Раніше астрономи дійшли висновку, що саме там сталося падіння великого астероїда. Вчені з'ясували, що цей астероїд впав приблизно 4 млрд років тому.

Автори дослідження кажуть, що досі не було повної впевненості у тому, наскільки сильним був удар і який вплив він справив на Ганімед. Вчені виявили, що місце удару на Ганімеді дуже схоже на подібне на Плутоні. На карликовій планеті, як з'ясували кілька років тому астрономи, удар астероїда в цьому місці призвів до зміщення осі обертання Плутона.

Більша частина поверхні Ганімеда вкрита борознами (праворуч), які утворюють концентричні кола навколо одного певного місця (ліворуч, червоний хрест), що привело вчених до висновку, що вони є результатом великої ударної події Фото: NASA

Результати моделювання показали, що удар великого астероїда по Ганімеду також призвів до зміщення його осі обертання. Розрахунки показують, що на Ганімед упав астероїд приблизно у 20 разів більший, аніж той, який атакував Землю 65 млн років тому і знищив динозаврів. Учені оцінили діаметр каменя, що впав на супутник Юпітера, у 300 км.

До того ж, як вважають учені, внаслідок удару утворився тимчасовий кратер діаметром від 1 400 до 1 600 км. Тимчасові кратери виникають відразу в момент удару по поверхні. Коли уламки, спричинені ударною подією, опускаються назад, то формується постійний кратер меншого розміру.

Науковці вважають, що саме падіння гігантського астероїда могло призвести до того, що зміна розподілу маси сприяла зміщенню осі обертання Ганімеда. За словами астрономів, така катастрофічна ударна подія мала справити значний вплив на ранню еволюцію Ганімеда, але ще потрібно розкрити ці секрети найбільшого супутника в Сонячній системі.

Учені з'ясували, що місце падіння астероїда Ганімед майже точно збігається з найдальшим від Юпітера меридіаном. Це означає, що у Ганімеда відбулося зміщення осі обертання Фото: phys.org

До речі, в цьому, як сподіваються вчені, иоже допомогти апарат JUICE, який пів року обертатиметься навколо Ганімеда.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, чому супутники планет у Сонячній системі не мають кілець. Астрономи змогли знайти причину того, що жоден із майже 300 супутників планет у Сонячній системі не має такої ж особливості, як, наприклад, Сатурн.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нову планету, яка належить до класу "теплий Юпітер". Тобто температура на планеті вища, ніж у Юпітера в Сонячній системі, але нижча, ніж у так званих "гарячих Юпітерів".