Виявлено планету "теплий Юпітер": рік там триває лише 16 днів і на неї чекає незавидна доля

Дослідження всіх видів подібних газових гігантів може допомогти зрозуміти історію Юпітера в нашій Сонячній системі.

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Космічний телескоп TESS виявив уже понад 7000 планет, які обертаються навколо інших зірок. Частина з цих планет справді є такими, а частина ще очікує на підтвердження. Група астрономів-аматорів, які співпрацюють з NASA, підтвердили існування ще однієї планети класу "теплий Юпітер". Професійні астрономи провели попереднє дослідження цього світу і виявилося, що на нього чекає незавидна доля. Дослідження опубліковано в The Astronomical Journal, пише Space.

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Через те, що у професійних астрономів часто не вистачає часу для аналізу всіх даних телескопа TESS, їм у цьому допомагають астрономи-аматори. Саме така група цивільних вчених, які співпрацюють з NASA, провели нове спостереження за провалами світла далекої зірки, розташованої на відстані 300 світлових років від нас.

Такі провали у випромінюванні зірки можуть виникати через те, що на її тлі пролітає планета і це фіксує телескоп TESS. Але потрібні додаткові спостереження, щоб підтвердити, що це справді планета.

Виявлений світ належить до досить нового класу планет під назвою "теплий Юпітер". Астрономи, які вивчили планету, що отримала назву TIC 393818343 b, вважають, що вона перебуває в перехідній стадії між "холодним Юпітером", таким як Юпітер у Сонячній системі, і "гарячим Юпітером". Останні планети обертаються дуже близько до своїх зірок.

Вчені створили зображення планети TIC 393818343 b біля її рідної зірки Фото: space.com

Астрономи вважають, що TIC 393818343 b знаходиться ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця і рік на планеті триває приблизно 16 днів. Передбачається, що орбітальний період стане меншим, якщо планета переміститься ближче до зірки і стане "гарячим Юпітером".

Цей газовий гігант обертається навколо схожої на Сонце зірки. Вчені вважають, що виявлена планета може не переміститься ближче до зірки до того, як вона розшириться і перетвориться наприкінці свого життя на червоного гіганта. Це означає, що TIC 393818343 b, найімовірніше, в будь-якому разі стане "гарячим Юпітером" навіть без міграції. Можливо, планета і зовсім буде знищена вмираючою зіркою.

За словами вчених, вивчення історії цієї планети дасть змогу дізнатися більше про те, як розвиваються гігантські світи. Також це дасть змогу з'ясувати, чи формуються "гарячі Юпітери" дуже близько до своїх зірок, чи це відбувається далі, перш ніж планети переміщуються ближче до зірок. Розуміння природи всіх видів Юпітерів може допомогти зрозуміти історію Юпітера в нашій Сонячній системі.

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