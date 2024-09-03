На новому знімку показано рідкісну зустріч зеленої комети з двома барвистими туманностями (фото)
Астрофотограф із Португалії сфотографував комету C/2023 E1, яка проноситься космосом поруч із туманностями Летюча миша і Кальмар.
На детальному знімку космосу, який зробив португальський астрофотограф Мігель Кларо, можна побачити рідкісну зустріч різних астрономічних об'єктів, пише Space.
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Зображення глибокого космосу, зроблене на різних довжинах хвиль світла, показує велику червонувату хмару водневого газу, що світиться, з туманності Sh2-129, також відомої як Летюча миша. Ця туманність має діаметр приблизно 271 світловий рік і в ній знаходиться ще одна величезна блакитнувата туманність Кальмар, довжина якої становить приблизно 50 світлових років.
Кальмар є планетарною туманністю. Такі об'єкти виникають, коли зірки, подібні до Сонця, перетворюються на білих карликів, скидаючи свою зовнішню газоподібну оболонку. Її блакитний і зелений колір зумовлений випромінюванням іонізованих атомів кисню. Це атоми, які втратили два електрони.
Зліва близько до червонуватої туманності Летюча миша розташована зелена куля і це комета C/2023 E1, яка летить Сонячною системою. Насправді туманності і комету розділяє величезна відстань, але Кларо вдалося зафіксувати таку рідкісну зустріч на одному зображенні.
Комета C/2023 E1 здійснює повний оберт навколо Сонця за 85 днів у середньому на відстані майже 150 млн км. Це приблизно середня відстань між Землею і Сонцем.
Астрофотограф протягом 11 ночей займався зйомкою туманності Кажан і йому дуже пощастило, за його ж словами, сфотографувати поруч із нею комету C/2023 E1.
Зйомка на різних довжинах хвиль дозволила Кларо зробити видимою зелену кому комети (оболонка з газу, що оточує кометне ядро).
Як уже писав Фокус, цього тижня можна побачити Сатурн у найбільшому розмірі, і він буде найяскравішим. Гігантська газова планета перебуватиме в протистоянні і наступного разу подібне явище можна буде спостерігати тільки через рік.
Також Фокус писав про те, що астрофотограф Грег Мейєр зміг зробити приголомшливу фотографію комети 13P/Ольберса разом з галактикою Чорне око.