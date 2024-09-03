На новому знімку показано рідкісну зустріч зеленої комети з двома барвистими туманностями (фото)

Астрофотограф із Португалії сфотографував комету C/2023 E1, яка проноситься космосом поруч із туманностями Летюча миша і Кальмар.

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На детальному знімку космосу, який зробив португальський астрофотограф Мігель Кларо, можна побачити рідкісну зустріч різних астрономічних об'єктів, пише Space.

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Зображення глибокого космосу, зроблене на різних довжинах хвиль світла, показує велику червонувату хмару водневого газу, що світиться, з туманності Sh2-129, також відомої як Летюча миша. Ця туманність має діаметр приблизно 271 світловий рік і в ній знаходиться ще одна величезна блакитнувата туманність Кальмар, довжина якої становить приблизно 50 світлових років.

Кальмар є планетарною туманністю. Такі об'єкти виникають, коли зірки, подібні до Сонця, перетворюються на білих карликів, скидаючи свою зовнішню газоподібну оболонку. Її блакитний і зелений колір зумовлений випромінюванням іонізованих атомів кисню. Це атоми, які втратили два електрони.

На детальному знімку космосу, який зробив португальський астрофотограф Мігель Кларо, можна побачити рідкісну зустріч різних астрономічних об'єктів Фото: space.com

Зліва близько до червонуватої туманності Летюча миша розташована зелена куля і це комета C/2023 E1, яка летить Сонячною системою. Насправді туманності і комету розділяє величезна відстань, але Кларо вдалося зафіксувати таку рідкісну зустріч на одному зображенні.

Комета C/2023 E1 здійснює повний оберт навколо Сонця за 85 днів у середньому на відстані майже 150 млн км. Це приблизно середня відстань між Землею і Сонцем.

Астрофотограф протягом 11 ночей займався зйомкою туманності Кажан і йому дуже пощастило, за його ж словами, сфотографувати поруч із нею комету C/2023 E1.

Зйомка на різних довжинах хвиль дозволила Кларо зробити видимою зелену кому комети (оболонка з газу, що оточує кометне ядро).

Як уже писав Фокус, цього тижня можна побачити Сатурн у найбільшому розмірі, і він буде найяскравішим. Гігантська газова планета перебуватиме в протистоянні і наступного разу подібне явище можна буде спостерігати тільки через рік.

Також Фокус писав про те, що астрофотограф Грег Мейєр зміг зробити приголомшливу фотографію комети 13P/Ольберса разом з галактикою Чорне око.