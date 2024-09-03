На новом снимке показана редкая встреча зеленой кометы с двумя красочными туманностями (фото)

Астрофотограф из Португалии запечатлел комету C/2023 E1, которая проносится по космосу рядом с туманностями Летучая мышь и Кальмар.

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На подробном снимке космоса, который сделал португальский астрофотограф Мигель Кларо, можно увидеть редкую встречу разных астрономических объектов, пишет Space.

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Изображение глубокого космоса, сделанное на разных длинах волн света показывает большое красноватое облако светящегося водородного газа из туманности Sh2-129, также известной как Летучая мышь. Эта туманность имеет диаметр примерно 271 световой год и в ней находится еще одна огромная голубоватая туманность Кальмар, длина которой составляет примерно 50 световых лет.

Кальмар является планетарной туманностью. Такие объекты возникают, когда звезды, подобные Солнцу, превращаются в белых карликов, сбрасывая свою внешнюю газообразную оболочку. Ее голубой и зеленый цвет обусловлен излучением ионизированных атомов кислорода. Это атомы, которые потеряли два электрона.

На подробном снимке космоса, который сделал португальский астрофотограф Мигель Кларо, можно увидеть редкую встречу разных астрономических объектов Фото: space.com

Слева близко к красноватой туманности Летучая мышь находится зеленый шар и это летящая по Солнечной системе комета C/2023 E1. На самом деле туманности и комету разделяет огромное расстояние, но Кларо удалось запечатлеть такую редкую встречу на одном изображении.

Комета C/2023 E1 совершает полный оборот вокруг Солнца за 85 дней в среднем на расстоянии почти 150 млн км. Это примерно среднее расстояние между Землей и Солнцем.

Астрофотограф в течение 11 ночей занимался съемкой туманности Летучая мышь и ему очень повезло, по его же словам, запечатлеть рядом с ней комету C/2023 E1.

Съемка на разных длинах волн позволила Кларо сделать видимой зеленую кому кометы (оболочка из газа, окружающая кометное ядро).

Как уже писал Фокус, на этой неделе можно увидеть Сатурн в наибольшем размере, и он будет самым ярким. Гигантская газовая планета будет находиться в противостоянии и в следующий раз подобное явление можно будет наблюдать только через год.

Также Фокус писал о том, что астрофотограф Грег Мейер смог сделать потрясающую фотографию кометы 13P/Ольберса вместе с галактикой Черный глаз.