На новом снимке показана редкая встреча зеленой кометы с двумя красочными туманностями (фото)
Астрофотограф из Португалии запечатлел комету C/2023 E1, которая проносится по космосу рядом с туманностями Летучая мышь и Кальмар.
На подробном снимке космоса, который сделал португальский астрофотограф Мигель Кларо, можно увидеть редкую встречу разных астрономических объектов, пишет Space.
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Изображение глубокого космоса, сделанное на разных длинах волн света показывает большое красноватое облако светящегося водородного газа из туманности Sh2-129, также известной как Летучая мышь. Эта туманность имеет диаметр примерно 271 световой год и в ней находится еще одна огромная голубоватая туманность Кальмар, длина которой составляет примерно 50 световых лет.
Кальмар является планетарной туманностью. Такие объекты возникают, когда звезды, подобные Солнцу, превращаются в белых карликов, сбрасывая свою внешнюю газообразную оболочку. Ее голубой и зеленый цвет обусловлен излучением ионизированных атомов кислорода. Это атомы, которые потеряли два электрона.
Слева близко к красноватой туманности Летучая мышь находится зеленый шар и это летящая по Солнечной системе комета C/2023 E1. На самом деле туманности и комету разделяет огромное расстояние, но Кларо удалось запечатлеть такую редкую встречу на одном изображении.
Комета C/2023 E1 совершает полный оборот вокруг Солнца за 85 дней в среднем на расстоянии почти 150 млн км. Это примерно среднее расстояние между Землей и Солнцем.
Астрофотограф в течение 11 ночей занимался съемкой туманности Летучая мышь и ему очень повезло, по его же словам, запечатлеть рядом с ней комету C/2023 E1.
Съемка на разных длинах волн позволила Кларо сделать видимой зеленую кому кометы (оболочка из газа, окружающая кометное ядро).
Как уже писал Фокус, на этой неделе можно увидеть Сатурн в наибольшем размере, и он будет самым ярким. Гигантская газовая планета будет находиться в противостоянии и в следующий раз подобное явление можно будет наблюдать только через год.
Также Фокус писал о том, что астрофотограф Грег Мейер смог сделать потрясающую фотографию кометы 13P/Ольберса вместе с галактикой Черный глаз.