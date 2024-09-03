На этой неделе можно увидеть Сатурн в наибольшем размере, и он будет самым ярким: причина

Гигантская газовая планета будет находиться в противостоянии и в следующий раз подобное явление можно будет наблюдать только через год.

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Планета Сатурн будет находиться в противостоянии 7 и 8 сентября. В это время газовый гигант будет виден в наибольшем размере и будет самым ярким на небе. Противостояние Сатурна происходит, когда Земля находится почти на прямой линии между Солнцем и гигантской планетой. В следующий раз подобное явление можно будет увидеть 21 сентября 2025 года, пишет Live Science.

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Раз в год Сатурн можно наблюдать в то время, когда он находится в таком положении, что имеет самый большой видимый размер и самую большую яркость.

В этом году противостояние Сатурна можно будет наблюдать вечером 7 сентября и рано утром 8 сентября. Хотя лучше всего планета будет видна после полуночи 8 сентября. Газовый гигант будет находиться в созвездии Водолея и будет виден на восточной части неба.

Невооруженным глазом Сатурн увидеть очень сложно, ведь без специального оборудования он будет выглядеть как яркая звезда. Поэтому для того, чтобы увидеть не только саму планету, но и ее кольца, нужно использовать мощный бинокль или телескоп.

Во время противостояния Сатурн будет казаться больше, ведь планета находится в ближайшей точке к Земле. Наблюдению за планетой не будет мешать отраженный свет Луны.

В этом году противостояние Сатурна можно будет наблюдать вечером 7 сентября и рано утром 8 сентября Фото: NASA

В течение следующей недели Сатурн все еще будет очень ярким объектом на небе, а потому возможность его хорошо рассмотреть будет не только на этих выходных. Наблюдать за планетой лучше всего в ночное время.

Также во время противостояния Сатурна можно увидеть эффект Зелигера. Это необычное увеличение яркости Сатурна и его колец. Этот эффект возникает из-за положения Сатурна относительно Солнца. Наша звезда направляет свет из-за Земли прямо на Сатурн, освещая планету и ее кольца. Поэтому Сатурн является самым ярким именно во время противостояния.

Противостояние возникает не только у Сатурна, но и у других планет Солнечной системы, которые находятся дальше Земли. В это время планеты находятся ближе всего к нашей планете и часто являются более яркими, чем обычно.

Как уже писал Фокус, астронавт NASA услышал необъяснимый шум на борту космического корабля на орбите. Барри Уилмор сообщил об обнаружении пульсирующего звука, который исходит от аварийного корабля, состыкованного с МКС.

Также Фокус писал о том, что в августе Сатурн временно был закрыт Луной во время явления известного как лунное покрытие.

Напоминаем, что китайские ученые создали самую детальную карту поверхности Марса, которую смежно использовать для следующих полетов на Красную планету, как уже писал Фокус.