Создана самая детальная глобальная карта Марса на основе снимков китайского аппарата (фото)

Для создания подробной карты поверхности Красной планеты использовались данные орбитального аппарата "Тяньвэнь-1".

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В июле 2020 года китайская миссия "Тяньвэнь-1", состоящая из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, вышла на орбиту вокруг Марса. Это была первая межпланетная миссия Китая и ее цель состояла в исследовании геологии и внутренней структуры Марса, изучении его атмосферы и поисках признаков воды на планете. Как и многие орбитальные аппараты и марсоходы, в настоящее время исследующие Марс, Тяньвэнь-1" также ищет возможные доказательства жизни на Красной планете. За почти 1298 дней, в течение которых орбитальный аппарат исследовал Марс, было получено огромное количество снимков марсианской поверхности. Теперь китайские ученые объединили эти изображения для создания первой глобальной цветной карты Марса с самым высоким разрешением. Результаты опубликованы в журнале Science Bulletin, пишет Universe Today.

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Несколько глобальных карт Марса были созданы с использованием изображений дистанционного зондирования, полученных с помощью приборов на борту других орбитальных зондов. В частности, это аппараты "Маринер-9", "Викинг-1", "Викинг-2", Mars Global Surveyor, Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Odyssey.

Но все эти карты имели пространственное разрешение, значительно меньшее, чем то, что китайские ученые создали с использованием изображений, полученных орбитальным аппаратом "Тяньвэнь-1". Также не хватало глобальных цветных изображений Марса с пространственным разрешением 100 метров или выше.

Приборы "Тяньвэнь-1" получили много данных в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах с пространственным разрешением от 265 до 800 м. Также теперь были получены изображения всей поверхности Марса. Используя эти данные, ученые обработали их создали первую глобальную цветную карту Марса с самым высоким разрешением.

За почти 1298 дней, в течение которых орбитальный аппарат исследовал Марс, было получено огромное количество снимков марсианской поверхности. Теперь китайские ученые объединили эти изображения для создания первой глобальной цветной карты Марса с самым высоким разрешением Фото: Universe Today

Ученые смогли уменьшить отклонение положения между отдельными изображениями до менее чем 1 пикселя и создать бесшовную глобальную мозаику. В результате карта имеет пространственное разрешение 76 м и горизонтальную точность 68 м.

Эта карта в настоящее время является самой полноцветной глобальной картой Марса с самым высоким разрешением и значительно улучшает достоверность предыдущих карт Красной планеты. Карта может служить географическим ориентиром для других космических агентств для картирования марсианской поверхности с еще большим разрешением и детализацией. Карту также можно использовать для выбора мест посадки будущих роботизированных миссий, которые продолжат раскрывать секреты Марса. Она также может пригодиться, когда NASA и Китай отправят на Марс первых астронавтов, а это должно произойти в 2030-х или в начале 2040-х годов.

Как уже писал Фокус, физики намерены найти неуловимую частицу одной из главных сил природы – гравитации. Если гравитоны существуют, то ученые с помощью нового эксперимента собираются их обнаружить.

Также Фокус писал о том, что получен удивительный снимок кометы 13P/Ольберса, которая летит к галактике Черный глаз. На самом деле два астрономических объекта разделяют миллионы световых лет, но американскому астрофотографу удалось запечатлеть их вместе на одном снимке.