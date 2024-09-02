Створено найдетальнішу глобальну карту Марса на основі знімків китайського апарата (фото)

Для створення докладної карти поверхні Червоної планети використовували дані орбітального апарату "Тяньвень-1".

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У липні 2020 року китайська місія "Тяньвень-1", що складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, вийшла на орбіту навколо Марса. Це була перша міжпланетна місія Китаю, і її мета полягала в дослідженні геології та внутрішньої структури Марса, вивченні його атмосфери і пошуках ознак води на планеті. Як і багато орбітальних апаратів і марсоходів, які нині досліджують Марс, "Тяньвень-1" також шукає можливі докази життя на Червоній планеті. За майже 1298 днів, протягом яких орбітальний апарат досліджував Марс, було отримано величезну кількість знімків марсіанської поверхні. Тепер китайські вчені об'єднали ці зображення для створення першої глобальної кольорової карти Марса з найвищою роздільною здатністю. Результати опубліковані в журналі Science Bulletin, пише Universe Today.

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Кілька глобальних карт Марса було створено з використанням зображень дистанційного зондування, отриманих за допомогою приладів на борту інших орбітальних зондів. Зокрема, це апарати "Маринер-9", "Вікінг-1", "Вікінг-2", Mars Global Surveyor, Mars Reconnaissance Orbiter і Mars Odyssey.

Але всі ці карти мали просторову роздільну здатність, значно меншу, ніж та, яку китайські вчені створили з використанням зображень, отриманих орбітальним апаратом "Тяньвень-1". Також не вистачало глобальних кольорових зображень Марса з просторовою роздільною здатністю 100 метрів або вище.

Прилади "Тяньвень-1" отримали багато даних у видимому і ближньому інфрачервоному діапазонах із просторовою роздільною здатністю від 265 до 800 м. Також тепер були отримані зображення всієї поверхні Марса. Використовуючи ці дані, вчені обробили їх і створили першу глобальну кольорову карту Марса з найвищою роздільною здатністю.

За майже 1298 днів, протягом яких орбітальний апарат досліджував Марс, було отримано величезну кількість знімків марсіанської поверхні. Тепер китайські вчені об'єднали ці зображення для створення першої глобальної кольорової карти Марса з найвищою роздільною здатністю Фото: Universe Today

Вчені змогли зменшити відхилення положення між окремими зображеннями до менш ніж 1 пікселя і створити безшовну глобальну мозаїку. У результаті карта має просторову роздільну здатність 76 м і горизонтальну точність 68 м.

Ця карта наразі є найбільш повнокольоровою глобальною картою Марса з найвищою роздільною здатністю і значно покращує достовірність попередніх карт Червоної планети. Карта може слугувати географічним орієнтиром для інших космічних агентств для картування марсіанської поверхні з ще більшою роздільною здатністю і деталізацією. Карту також можна використовувати для вибору місць посадки майбутніх роботизованих місій, які продовжать розкривати секрети Марса. Вона також може стати в пригоді, коли NASA і Китай відправлять на Марс перших астронавтів, а це має статися у 2030-х або на початку 2040-х років.

Як уже писав Фокус, фізики мають намір знайти невловиму частинку однієї з головних сил природи — гравітації. Якщо гравітони існують, то вчені за допомогою нового експерименту збираються їх виявити.

Також Фокус писав про те, що отримано дивовижний знімок комети 13P/Ольберса, яка летить до галактики Чорне око. Насправді два астрономічні об'єкти розділяють мільйони світлових років, але американському астрофотографу вдалося зафіксувати їх разом на одному знімку.