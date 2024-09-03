Цього тижня можна побачити Сатурн у найбільшому розмірі, і він буде найяскравішим: причина

Гігантська газова планета перебуватиме в протистоянні, і наступного разу подібне явище можна буде спостерігати тільки через рік.

Related video

Планета Сатурн перебуватиме в протистоянні 7 і 8 вересня. У цей час газовий гігант буде видно в найбільшому розмірі і він буде найяскравішим на небі. Протистояння Сатурна відбувається, коли Земля перебуває майже на прямій лінії між Сонцем і гігантською планетою. Наступного разу подібне явище можна буде побачити 21 вересня 2025 року, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Раз на рік Сатурн можна спостерігати в той час, коли він перебуває в такому положенні, що має найбільший видимий розмір і найбільшу яскравість.

Цього року протистояння Сатурна можна буде спостерігати ввечері 7 вересня і рано вранці 8 вересня. Хоча найкраще планету буде видно після опівночі 8 вересня. Газовий гігант перебуватиме в сузір'ї Водолія і буде видно на східній частині неба.

Неозброєним оком Сатурн побачити дуже складно, адже без спеціального обладнання він виглядатиме як яскрава зірка. Тому для того, щоб побачити не тільки саму планету, а й її кільця, потрібно використовувати потужний бінокль або телескоп.

Під час протистояння Сатурн здаватиметься більшим, адже планета перебуває в найближчій точці до Землі. Спостереженню за планетою не заважатиме відбите світло Місяця.

Цього року протистояння Сатурна можна буде спостерігати ввечері 7 вересня і рано вранці 8 вересня Фото: NASA

Протягом наступного тижня Сатурн все ще буде дуже яскравим об'єктом на небі, а тому можливість його добре розгледіти буде не тільки на цих вихідних. Спостерігати за планетою найкраще в нічний час.

Також під час протистояння Сатурна можна побачити ефект Зелігера. Це незвичайне збільшення яскравості Сатурна та його кілець. Цей ефект виникає через положення Сатурна щодо Сонця. Наша зірка спрямовує світло з-за Землі прямо на Сатурн, освітлюючи планету та її кільця. Тому Сатурн є найяскравішим саме під час протистояння.

Протистояння виникає не лише в Сатурна, а й в інших планет Сонячної системи, що розташовані далі за Землю. У цей час планети перебувають найближче до нашої планети і часто є більш яскравими, ніж зазвичай.

Як уже писав Фокус, астронавт NASA почув незрозумілий шум на борту космічного корабля на орбіті. Баррі Вілмор повідомив про виявлення пульсуючого звуку, який виходить від аварійного корабля, зістикованого з МКС.

Також Фокус писав про те, що в серпні Сатурн тимчасово був закритий Місяцем під час явища відомого як місячне покриття.

Нагадуємо, що китайські вчені створили найдетальнішу карту поверхні Марса, яку можна використовувати для наступних польотів на Червону планету, як уже писав Фокус.