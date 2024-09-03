Астронавт NASA почув незрозумілий шум на борту космічного корабля на орбіті (аудіо)

Баррі Вілмор повідомив про виявлення пульсуючого звуку, який виходить від аварійного корабля, зістикованого з МКС.

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Астронавт NASA Баррі Вілмор повідомив про те, що він почув дивний шум, який виходить від аварійного космічного корабля Boeing Starliner. Через проблеми на цьому кораблі він і його колега Суніта Вільямс застрягли в космосі на 8 місяців замість того, щоб повернутися додому після тижневої місії в червні, пише The Guardian.

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Баррі Вілмор зв'язався з центром управління польотами NASA і повідомив про те, що він виявив дивний пульсуючий звук, який чути на борту корабля Starliner, що наразі зістикований з Міжнародною космічною станцією (МКС). Астронавт NASA повідомив про те, що він не знає, що є джерелом звуку, який він почув у динаміці на станції. Вілмор попросив диспетчерів місії з'ясувати, що це може бути.

Баррі Вілмор зв'язався з центром управління польотами NASA і повідомив про те, що він виявив дивний пульсуючий звук, який чути на борту корабля Starliner, що наразі зістикований з Міжнародною космічною станцією Фото: NASA

Диспетчери попросили астронавта піднести мікрофон до динаміка, щоб можна було ідентифікувати дивний звук. У центрі управління польотами повідомили, що цей пульсуючий звук дуже схожий на сонарний сигнал.

Поки що пошуки джерела звуку тривають, хоча попередньо вважають, що цей шум, який виходить від корабля Starliner, може бути петлею зворотного зв'язку між МКС і кораблем.

Подібні дивні шуми в космосі не є чимось незвичайним і раніше астронавти вже кілька разів повідомляли про те, що чули щось подібне.

Нагадуємо, що проблеми з руховою системою, що переслідують корабель Starliner з моменту його прибуття на МКС ще 6 червня, змусили NASA ухвалити важливе рішення щодо долі корабля. Наприкінці серпня було вирішено, що цей корабель полетить на Землю без Вілмора і Вільямс 6 вересня.

А двоє астронавтів NASA мають залишитися на МКС приблизно до лютого наступного року, щоб повернутися додому на борту космічного корабля компанії SpaceX.

Як уже писав Фокус, наприкінці вересня цей корабель із двома астронавтами на борту замість чотирьох вирушить на МКС. Якраз два порожніх крісла на кораблі призначені для екіпажу Starliner. Астронавти місії Crew-9 виконають всі поставлені завдання на МКС до лютого, а потім разом з Вілмором і Вільямс повернуться додому.

Також Фокус писав про те, що на відстані 12,8 млрд світлових років астрономи побачили створення найяскравішого об'єкта у Всесвіті. Вчені виявили дві галактики в ранньому Всесвіті, які перебувають у процесі злиття. Воно призведе до створення надяскравої галактики-монстра.

Фокус також писав про нову фотографію комети, яка прилітає до Землі лише раз на 70 років. Особливістю цього знімка є те, що окрім комети на ньому можна побачити галактику, яка має дивну поведінку.