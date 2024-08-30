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Місія NASA для вивчення супутника Юпітера: у космос вирушить "баскетбольний майданчик" (фото)

Europa Clipper
Фото: NASA | Місія NASA для вивчення супутника Юпітера: у космос вирушить "баскетбольний майданчик"

Космічному апарату Europa Clipper потрібні величезні сонячні панелі, щоб отримувати достатньо енергії в холодному і темному космосі.

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Найбільший космічний апарат NASA для дослідження інших світів, Europa Clipper, оснастили величезними сонячними панелями в Космічному центрі імені Кеннеді в штаті Флорида. За допомогою цих панелей апарат, призначений для вивчення Європи, супутника Юпітера, зможе отримати достатню кількість електроенергії. Про це пише Sky at Night Magazine.

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Кожна зі встановлених сонячних панелей має довжину 14,2 метра і висоту 4,1 метра. Коли панелі будуть розгорнуті в космосі, то зонд Europa Clipper матиме розмір понад 30,5 метрів. А це більше за довжину професійного баскетбольного майданчика.

Europa Clipper Fullscreen
Кожна зі встановлених сонячних панелей має довжину 14,2 метра і висоту 4,1 метра. Коли панелі будуть розгорнуті в космосі, то зонд Europa Clipper матиме розмір понад 30,5 метрів. А це більше за довжину професійного баскетбольного майданчика
Фото: NASA

Апарат Europa Clipper буде запущено в космос у жовтні 2024 року і він подорожуватиме до Юпітера протягом п'яти років. Він обертатиметься навколо Юпітера і кілька разів пролітатиме повз Європу, щоб за допомогою своїх наукових приладів вивчити крижаний супутник.

Europa Clipper Fullscreen
Найбільший космічний апарат NASA для дослідження інших світів, Europa Clipper, оснастили величезними сонячними панелями в Космічному центрі імені Кеннеді в штаті Флорида
Фото: NASA

Європа представляє особливий інтерес для вчених, адже це один із небагатьох супутників у Сонячній системі, під крижаною корою якого лежить океан з рідкої води. Оскільки рідка вода є ключовим інгредієнтом для життя, яким ми його знаємо, зонд NASA має з'ясувати, чи є на Європі умови для існування позаземного життя.

Європа супутник Fullscreen
Європа представляє особливий інтерес для вчених, адже це один з небагатьох супутників у Сонячній системі, під крижаною корою якого знаходиться океан з рідкої води
Фото: NASA

Біля Юпітера апарат отримуватиме лише 3-4% сонячного світла, яке отримує Земля. Тому сонячні панелі зонда мають бути такими великими.

Сонячні панелі повинні будуть забезпечити приблизно 700 Вт електроенергії. Хоча це здається і небагато, проте цього має вистачити для підтримки роботи електроніки, наукових приладів, обладнання зв'язку, головного комп'ютера і рухової системи, що складається з 24 двигунів. З огляду на те, що температура біля Юпітера становить приблизно мінус 240 градусів за Цельсієм, енергія знадобиться для обігріву космічного апарата.

Сонячні панелі Europa Clipper будуть складені для запуску на ракеті і через 90 хвилин після старту будуть розгорнуті в космосі протягом 40 хвилин. З цього моменту панелі почнуть забезпечувати зонд необхідною енергією.

У складеному положенні під час запуску також перебуватимуть 6 антен зонда NASA, які прикріплені до сонячних панелей. Вони будуть розгорнуті приблизно через два тижні після запуску і дозволять радіолокаційному приладу Europa Clipper шукати воду всередині Європи. Антени мають висоту 17,6 метрів і розташовуватимуться перпендикулярно сонячним панелям.

Як уже писав Фокус, інший апарат NASA, який є найдальшим зондом у Сонячній системі, провів вимірювання видимого світла у Всесвіті. Дані показали, що насправді глибокий космос занурений у повну темряву.

Також Фокус писав про те, що астрономи розкрили секрет однієї з найяскравіших зірок — Бетельгейзе. Астрономи вважають, що причина дивної поведінки гігантської зірки пов'язана з тим, що вона не самотня.