Місія NASA для вивчення супутника Юпітера: у космос вирушить "баскетбольний майданчик" (фото)

Космічному апарату Europa Clipper потрібні величезні сонячні панелі, щоб отримувати достатньо енергії в холодному і темному космосі.

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Найбільший космічний апарат NASA для дослідження інших світів, Europa Clipper, оснастили величезними сонячними панелями в Космічному центрі імені Кеннеді в штаті Флорида. За допомогою цих панелей апарат, призначений для вивчення Європи, супутника Юпітера, зможе отримати достатню кількість електроенергії. Про це пише Sky at Night Magazine.

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Кожна зі встановлених сонячних панелей має довжину 14,2 метра і висоту 4,1 метра. Коли панелі будуть розгорнуті в космосі, то зонд Europa Clipper матиме розмір понад 30,5 метрів. А це більше за довжину професійного баскетбольного майданчика.

Кожна зі встановлених сонячних панелей має довжину 14,2 метра і висоту 4,1 метра. Коли панелі будуть розгорнуті в космосі, то зонд Europa Clipper матиме розмір понад 30,5 метрів. А це більше за довжину професійного баскетбольного майданчика Фото: NASA

Апарат Europa Clipper буде запущено в космос у жовтні 2024 року і він подорожуватиме до Юпітера протягом п'яти років. Він обертатиметься навколо Юпітера і кілька разів пролітатиме повз Європу, щоб за допомогою своїх наукових приладів вивчити крижаний супутник.

Найбільший космічний апарат NASA для дослідження інших світів, Europa Clipper, оснастили величезними сонячними панелями в Космічному центрі імені Кеннеді в штаті Флорида Фото: NASA

Європа представляє особливий інтерес для вчених, адже це один із небагатьох супутників у Сонячній системі, під крижаною корою якого лежить океан з рідкої води. Оскільки рідка вода є ключовим інгредієнтом для життя, яким ми його знаємо, зонд NASA має з'ясувати, чи є на Європі умови для існування позаземного життя.

Європа представляє особливий інтерес для вчених, адже це один з небагатьох супутників у Сонячній системі, під крижаною корою якого знаходиться океан з рідкої води Фото: NASA

Біля Юпітера апарат отримуватиме лише 3-4% сонячного світла, яке отримує Земля. Тому сонячні панелі зонда мають бути такими великими.

Сонячні панелі повинні будуть забезпечити приблизно 700 Вт електроенергії. Хоча це здається і небагато, проте цього має вистачити для підтримки роботи електроніки, наукових приладів, обладнання зв'язку, головного комп'ютера і рухової системи, що складається з 24 двигунів. З огляду на те, що температура біля Юпітера становить приблизно мінус 240 градусів за Цельсієм, енергія знадобиться для обігріву космічного апарата.

Сонячні панелі Europa Clipper будуть складені для запуску на ракеті і через 90 хвилин після старту будуть розгорнуті в космосі протягом 40 хвилин. З цього моменту панелі почнуть забезпечувати зонд необхідною енергією.

У складеному положенні під час запуску також перебуватимуть 6 антен зонда NASA, які прикріплені до сонячних панелей. Вони будуть розгорнуті приблизно через два тижні після запуску і дозволять радіолокаційному приладу Europa Clipper шукати воду всередині Європи. Антени мають висоту 17,6 метрів і розташовуватимуться перпендикулярно сонячним панелям.

Як уже писав Фокус, інший апарат NASA, який є найдальшим зондом у Сонячній системі, провів вимірювання видимого світла у Всесвіті. Дані показали, що насправді глибокий космос занурений у повну темряву.

Також Фокус писав про те, що астрономи розкрили секрет однієї з найяскравіших зірок — Бетельгейзе. Астрономи вважають, що причина дивної поведінки гігантської зірки пов'язана з тим, що вона не самотня.