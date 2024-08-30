Одна з найяскравіших зірок: у Бетельгейзе є секрет і вчені його розкрили (фото)

Астрономи вважають, що причина дивної поведінки гігантської зірки пов'язана з тим, що вона не самотня.

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Бетельгейзе вже багато років привертає увагу астрономів. Зокрема, через її дивну поведінку, пов'язану з раптовими змінами яскравості. Бетельгейзе є змінною зіркою, червоним надгігантом у сузір'ї Оріона, вона має кілька циклів зміни яскравості. Один із них відбувається протягом 2 170 днів, що у 5 разів довше її звичайного періоду пульсації. У новому дослідженні, опублікованому на сервері препринтів arXiv, припускають, що причиною такої мінливості є зірка-компаньйон, маса якої приблизно в 1,17 раза більша за масу Сонця. Ця зірка, як припускають, обертається на відстані, що в 2,43 раза більша за радіус Бетельгейзе і може призводити до накопичення пилу, який спричиняє спостережувані зміни яскравості гігантської зірки, пише Phys.

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Одна з найяскравіших зірок на небі, Бетельгейзе, розташована у верхній лівій частині сузір'я Оріона. Це одна з найбільших зірок, видимих неозброєним оком. Вона приблизно в 1 400 разів масивніша за Сонце і розташована на відстані 642 світлових роки від нас. Бетельгейзе приблизно в 100 000 разів яскравіша за Сонце, але за останні 5 років вона привернула особливу увагу астрономів через своє несподіване потемніння.

Перше потемніння, зафіксоване астрономами, тобто різка зміна яскравості, відбулося ще наприкінці 2019 року, після чого зірка знову повернулася до звичного світіння. Після цього вчені спостерігали ще кілька разів схожі події.

Спостереження за зіркою допомогли вченим змінити розуміння Бетельгейзе та її довкілля, також це призвело до зміни моделей мінливості пульсації червоного гіганта, тобто періодичного розширення і стиснення зовнішніх шарів світила.

На цьому знімку, зробленому за допомогою телескопа ALMA, зображено червоний надгігант Бетельгейзе — одну з найбільших відомих зірок. Показано наскільки велика зірка порівняно з Сонячною системою. Бетельгейзе поглинула б усі чотири планети земної групи — Меркурій, Венеру, Землю і Марс — і навіть Юпітер. Тільки Сатурн був би за її межами Фото: ALMA

За словами вчених, ця змінна зірка демонструє тривалий вторинний період пульсації, який триває приблизно 2100 днів. Хоча в цьому немає нічого незвичайного, астрономи не знають точного механізму, що стоїть за цим явищем.

Природу тривалої мінливості зірки Бетельгейзе вивчили автори нового дослідження. Адже глибше розуміння природи зірки дозволить визначити, на якій саме стадії еволюції вона перебуває і коли вибухне надновою.

Деякі вчені вважають, що зміну яскравості зірки можна пояснити пульсацією її зовнішніх шарів. Якщо це так, то це означає, що Бетельгейзе більша, ніж очікувалося, і перебуває ближче до своєї загибелі. Отже, зірка має вибухнути надновою протягом наступних кількох сотень років.

Але автори нового дослідження вважають, що найімовірнішим поясненням довготривалої мінливості яскравості Бетельгейзе є зірка-компаньйон із малою масою. Ця зірка може створювати пил, що оточує Бетельгейзе, що призводить до зниження її яскравості. Тому Бетельгейзе насправді може бути подвійною зіркою. Якщо це так, то, найімовірніше, Бетельгейзе не вибухне надновою в найближчі століття.

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