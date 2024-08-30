Одна из самых ярких звезд: у Бетельгейзе есть секрет и ученые его раскрыли (фото)

Астрономы считают, что причина странного поведения гигантской звезды связана с тем, что она не одинока.

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Бетельгейзе уже много лет привлекает внимание астрономов. В частности, из-за ее странного поведения, связанного с внезапными изменениями яркости. Бетельгейзе является переменной звездой, красным сверхгигантом в созвездии Ориона, и у нее есть несколько циклов изменения яркости. Один из них происходит в течение 2 170 дней, что в 5 раз дольше ее обычного периода пульсации. В новом исследовании, опубликованном на сервере препринтов arXiv, предполагается, что причиной такой изменчивости является звезда-компаньон, масса которой примерно в 1,17 раза больше массы Солнца. Эта звезда, как предполагается, вращается на расстоянии, которое в 2,43 раза больше радиуса Бетельгейзе и может приводить к накоплению пыли, которая вызывает наблюдаемые изменению яркости гигантской звезды, пишет Phys.

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Одна из самых ярких звезд на небе, Бетельгейзе, расположена в верхней левой части созвездия Ориона. Это одна из самых больших звезд, видимых невооруженным глазом. Она примерно в 1400 раз массивнее Солнца и находится на расстоянии 642 световых года от нас. Бетельгейзе в 100 000 раз ярче Солнца, но в последние 5 лет она привлекла особое внимание астрономов из-за своего неожиданного потемнения.

Первое потемнения, зафиксированное астрономами, то есть резкое изменение яркости, произошло еще в конце 2019 года, после чего звезда снова вернулась к обычной яркости. После этого ученые наблюдали еще несколько раз подобные события.

Наблюдения за звездой помогли ученым изменить понимание Бетельгейзе и ее окружающей среды, а также это привело к изменению моделей изменчивости пульсации красного гиганта, то есть периодического расширения и сжатия внешних слоев звезды.

На этом снимке, сделанном с помощью телескопа ALMA, изображен красный сверхгигант Бетельгейзе — одна из крупнейших известных звезд. Показано насколько велика звезда по сравнению с Солнечной системой. Бетельгейзе поглотила бы все четыре планеты земной группы - Меркурий, Венеру, Землю и Марс - и даже Юпитер. Только Сатурн был бы за ее пределами Фото: ALMA

По словам ученых, эта переменная звезда демонстрирует длительный вторичный период пульсации, который продолжается примерно 2100 дней. Хотя в этом нет ничего необычного, астрономы не знают точного механизма, стоящего за этим явлением.

Природу длительной изменчивости звезды Бетельгейзе изучили авторы нового исследования. Ведь более глубокое понимание природы звезды позволит определить, на какой именно стадии эволюции она находится и когда взорвется сверхновой.

Некоторые ученые считают, что изменение яркости звезды можно объяснить пульсацией ее внешних слоев. Если это так, то это означает, что Бетельгейзе больше, чем ожидалось, и находится ближе к своей гибели. Таким образом звезда должна взорваться сверхновой в течение следующих нескольких сотен лет.

Но авторы нового исследования считают, что наиболее вероятным объяснением долговременной изменчивости яркости Бетельгейзе является звезда-компаньон с малой массой. Эта звезда может создавать пыль, окружающую Бетельгейзе, и это приводит к снижению ее яркости. Таким образом Бетельгейзе на самом деле может быть двойной звездой. Если это так, то, скорее всего, Бетельгейзе не взорвется сверхновой в ближайшие столетия.

Фокус также писал о том, что самый далекий аппарат NASA сделал важное открытие. Оказалось, космос не такой, как считалось. Астрономы наконец-то выяснили, что межгалактическое пространство на самом деле темное.

Также Фокус писал о том, что скоро можно будет увидеть на ночном небе одну из самых ярких комет этого года. Предполагается, что эта комета может быть видна невооруженным глазом.