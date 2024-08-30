Одна из ярчайших комет 2024 года летит к Земле: можно увидеть невооруженным глазом (фото)

Предполагалось, что во время приближения к Солнцу комета C/2023 A3 распадется на части, но новые данные показывают, что она продолжает свое путешествие к нашей звезде.

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В мае комета C/2023 A3, которая летит к Солнцу, стала увеличивать свою яркость и предполагалось, что в октябре она станет одним из самых ярких объектов, видимых в ночном небе. Некоторые ученые даже предположили, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Но в июле появилось исследование, в котором было сказано, что комета C/2023 A3 не переживет сближения с нашей звездой и распадется на части. Новые наблюдения показывают, что этого не произойдет, ведь комета снова увеличила свою яркость и отрастила длинный хвост, пишет IFLScience.

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Астрономы недавно обнаружили комету C/2023 A3 на снимках космического аппарата NASA STEREO-A. Данные показывают, что комета, несмотря на прогнозы остается целой и в ближайшем будущем приблизится к Солнцу, а затем и к Земле.

По словам ученых, комета сейчас стала еще ярче, чем раньше и ее яркость достигла звездной величины 7. Это значит, что ее еще нельзя увидеть невооруженным глазом и можно ли это будет сделать вообще станет понятно в сентябре, считают ученые. При этом у кометы видим длинный яркий хвост и нет никаких признаков того, что она распадается.

В мае комета C/2023 A3, которая летит к Солнцу, стала увеличивать свою яркость и предполагалось, что в октябре она станет одним из самых ярких объектов, видимых в ночном небе Фото: space.com

Кометы печально известны своей непредсказуемостью, и нет никаких гарантий, что комета C/2023 A3 станет достаточно яркой, чтобы стать видимой невооруженным глазом. Тем не менее такая вероятность существует.

Астрономы недавно обнаружили комету C/2023 A3 на снимках космического аппарата NASA STEREO-A. Данные показывают, что комета, несмотря на прогнозы остается целой и в ближайшем будущем приблизится к Солнцу, а затем и к Земле Фото: NASA

Изначально ученые прогнозировали, что во время сближения с Землей комета C/2023 A3 будет в числе самых ярких объектов на ночном небе. Считалось, что она будет ярче Юпитера, но немного тусклее Венеры. Сейчас ученые считают, что этот сценарий имеет высокую вероятность осуществиться.

Комета C/2023 A3 должна приблизится к Солнцу на максимально близкое расстояние 27 сентября: 58 млн км от нашей звезды. Ученые считают, что к этому времени комета должна быть видна невооруженным глазом перед рассветом. Но еще ярче и более видимой она будет становиться во время сближения с Землей. Если прогнозы верны, то уже с 9 октября перед закатом можно будет еще лучше увидеть эту яркую комету. А 12 октября комета пролетит максимально близко мимом Земли на расстоянии 70 млн км.

В то же время ученые с осторожностью говорят о том, можно ли будет увидеть эту комету невооруженным глазом, возможно понадобится бинокль.

Комета C/2023 A3, была впервые обнаружена в начале 2023 года. Она является долгопериодической кометой, и один оборот вокруг Солнца она совершает за 80 000 лет. Считается, что свой путь комета начала в Облаке Оорта, то есть сфере, окружающей Солнечную систему, где обитают миллионы комет и других ледяных объектов. Считается, что диаметр ядра кометы C/2023 A3 составляет 20-40 км.

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