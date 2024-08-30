Аварийный космический корабль Boeing: Starliner может не начать полеты до уничтожения МКС

Эксперты считают, NASA просто повезло, что космическое агентство выбрало для создания новых космических кораблей не одну, а две компании.

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На прошлых выходных NASA официально объявило о том, что слишком рискованно возвращать двух своих застрявших в космосе астронавтов Суниту Уильямс и Барри Уилмора на Землю на борту аварийного корабля Starliner компании Boeing. Это решение стало серьезным ударом для компании Boeing. После многих лет разработки компания до сих пор не провела ни одного успешного испытательного полета с экипажем. И может не успеть начать использовать этот корабль до того, как будет уничтожена Международная космическая станция (МКС), пишет Futurism.

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Аварийный космический корабль Starliner

Пока что остается открытым вопрос сможет ли в будущем космический корабль Starliner безопасно доставлять астронавтов на МКС и возвращать их обратно. И сможет ли этот корабль начать полноценные миссии в ближайшие годы.

Дело в том, что первый испытательный пилотируемый полет закончился неудачей и два астронавта NASA останутся на МКС как минимум до февраля следующего года, когда из заберет домой космический корабль Dragon компании SpaceX. Корабль Starliner имеет проблемы с двигательной системой, а потому NASA отказалось возвращать на его борту астронавтов, принимавших участие в первом испітальном полете, который состоялся еще в начале июне и сама миссия должна была продлиться примерно неделю.

В 2030 году NASA планирует уничтожить МКС с помощью специального космического корабля SpaceX, а значит у компании Boeing есть примерно 5 лет, чтобы доработать корабль Starliner. Таким образом он бы смог успеть начать доставку астронавтов на МКС, ведь для этого его и создавали. Но прошло примерно 5 лет с момента неудачного беспилотного испытания корабля Starliner.

Ветеран космической отрасли Тодд Харрисон считает, что компании Boeing придется бороться с последствиями провала первой испытательной миссии с экипажем, чтобы достичь главной цели: начать транспортировку астронавтов на орбиту.

Сейчас проблемный корабль Starliner пристыкован к МКС и пока нет точной даты, когда он вернется на Землю без экипажа на борту Фото: NASA

Возможное будущее Starliner

В то же время Харрисон считает, что компания Boeing может бросить разработку своего космического корабля Starliner задолго до того, как МКС будет уничтожена.

По словам эксперта, весьма вероятно, что компания Boeing может решить перестать проводить дальнейшую разработку корабля в течение ближайших месяцев. По мнению Харрисона, эта программа выделяется как нечто, что не вписывается в остальной бизнес компании.

Компания Boeing уже потеряла 1,6 млрд долларов на разработке корабля Starliner. Эту сумму стоить добавить в потраченным более 4 млрд долларов, которые выделило NASA еще в 2014 году на разработку корабля.

Между тем, компания SpaceX достигла гораздо большего с гораздо меньшим финансированием от NASA. Компания Илона Маска не только создала работающий космический корабль Dragon, но уже несколько лет выполняет доставку астронавтов на МКС.

Консультант по космической отрасли Лора Форчик считает, что NASA просто повезло, что космическое агентство выбрало для разработки нового космического корабля не одну, а две компании 10 лет назад.

Сейчас проблемный корабль Starliner пристыкован к МКС и пока нет точной даты, когда он вернется на Землю без экипажа на борту. Предполагается, что может произойти в сентябре.

Также неясно, когда Starliner снова полетит в космос и полетит ли он туда вообще. В компании Boeing заявили, что сейчас основное внимание нацелено на безопасное возвращение их корабля из космоса.

Фокус уже писал о том, что экипаж Starliner проведет в космосе в общей сложности как минимум 270 дней, но ранее другие астронавты оставались на орбите на более длительные сроки.

Также Фокус писал о том, что ученые искали инопланетян в более чем 1 000 галактик и сделали важное открытие. Исследователи смогли определить, какой мощностью должен обладать передатчик сигналов внеземной цивилизации.