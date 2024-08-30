Ученые искали инопланетян в более чем 1000 галактик и сделали важное открытие

Исследователи смогли определить, какой мощностью должен обладать передатчик сигналов внеземной цивилизации.

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Ученые провели новый поиск сигналов инопланетян в 1317 галактиках и смогли ограничить количество потенциальных цивилизаций, пытающихся вступить в контакт. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal, пишет Space.

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Новые частоты поиска инопланетян

Авторы исследования использовали радиотелескоп Murchison Widefield Array в Австралии, чтобы провести сканирование 1317 галактик на предмет обнаружения внеземных радиосигналов. Если обычно поиски проводятся на частоте излучения водорода 1420 МГц, то теперь ученые проводили поиск на более низких частотах от 80 до 300 МГц. Зная расстояния до галактик, ученые смогли наложить ограничения на мощность любых передатчиков потенциальных инопланетян.

Хотя первоначальный поиск не дал результатов и инопланетного сигнала обнаружено не было, ученые выяснили, что обнаружить его можно, если внеземные цивилизации используют передатчик мощностью 7 x 10 в 22 степени Вт на частоте 100 МГц. Ученые считают, что ограничение на мощность и частоту передатчика стали шагом вперед в поисках разумной внеземной жизни.

Многие десятилетия ученые искали внеземные цивилизации только в нашей галактике Млечный Путь, но за последние годы поиск был значительно расширен. Например, в 2015 году ученые изучили с помощью космического телескопа WISE 100 000 галактик в поисках цивилизаций, которые могли бы построить сферы Дайсона вокруг своих звезд. Ничего обнаружено не было. В 2023 году ученые предположили, что в радиусе 3 млрд световых лет от нас может существовать не более одной внеземной цивилизации, которая может отправлять сигналы, с помощью передатчика мощностью более 7,7 x 10 в 26 степени Вт в Млечный Путь.

В том же году ученые провели исследование, чтобы ограничить максимальную мощность передатчика, сигнал которого можно обнаружить и пришли к значению от 10 в 23 степени Вт до 10 в 26 степени Вт. Чтобы передатчик обладал такой мощностью, внеземным цивилизациям пришлось бы использовать энергию звезды или, возможно, даже нескольких звезд.

ученые провели исследование, чтобы ограничить максимальную мощность передатчика, сигнал которого можно обнаружить и пришли к значению от 10 в 23 степени Вт до 10 в 26 степени Вт. Чтобы передатчик обладал такой мощностью, внеземным цивилизациям пришлось бы использовать энергию звезды или, возможно, даже нескольких звезд Фото: Live Science

Типы внеземных цивилизаций

Напоминаем, что еще в 1960-х годах советский астроном Николай Кардашев создал шкалу классификации внеземных цивилизаций, основанную на том, сколько энергии они могут использовать в своих целях.

Цивилизация типа 1 может использовать всю энергию, доступную на одной планете, и это примерно 10 в 16 степени Вт. Цивилизация типа 2 может использовать энергию целой звезды или примерно 10 в 26 степени Вт. А цивилизация типа 3 может использовать энергию каждой звезды в своей галактике, что составляет примерно 10 в 36 степени Вт.

То, что ученые до сих пор не обнаружили технологически развитую инопланетную цивилизацию, не обязательно означает, что их не существует. Ученые считают, что просто наблюдения еще недостаточно полные. По оценкам, в наблюдаемой Вселенной насчитывается до 2 трлн галактик, а ученые исследовали только малую их часть и только в течение короткого периода времени.

Почему нет сигналов от инопланетян?

Возможно, передатчики инопланетян были выключены для экономии энергии, когда проводился поиск. Или, возможно, они были направлены в сторону других галактик. Возможно, цивилизации типа 2 и 3 встречаются редка. Это значит, что мы не увидим передатчиков с такой мощностью, поэтому, по словам ученых, передатчики там могут быть, но их мощность не позволяет их обнаружить. Также ученые считают, что может быть нужно искать инопланетян не на низких частотах, а на более высоких.

Фокус уже писал о том, что авторы другого исследования рассказали, почему мы так и не обнаружили внеземные цивилизации. Предполагается, что для этого есть несколько причин.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили предсказанное несколько десятилетий назад особенное электрическое поле на Земле. Именно это поле отвечает за то, что частицы атмосферы улетают быстро в космос в полярных регионах.