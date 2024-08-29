Почему атмосфера Земли улетает в космос: ракета NASA впервые обнаружила неизвестное явление

Ученые впервые обнаружили на Земле амбиполярное электрическое поле.

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Исследователи из NASA впервые нашли на нашей планете электрическое поле, которое имеет такое же фундаментальное значение для Земли, как гравитационное и магнитное поле. Считалось, что амбиполярное электрическое поле может существовать, и оно объясняет почему атмосфера Земли так быстро улетает в космос над Северным и Южным полюсами. Теперь ракета NASA под названием Endurance подтвердила, что такое электрическое поле существует. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет Sky at Night Magazine.

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Еще в 60-х годах прошлого века пролетающие над полюсами Земли космические аппараты обнаружили, что частицы из атмосферы планеты быстро улетают в космос. Ученые назвали это явление полярным ветром и пытались объяснить механизм его создания.

Известно, что некоторые частицы из атмосферы улетают в космос, поскольку солнечный свет нагревает эти частицы и заставляет улетать. Но наблюдения за полярным ветром показали, что многие частицы в нем холодные, но, тем не менее, они быстро улетают в космос. Ученые предположили, что должно существовать неизвестное электрическое поле.

Ученые предположили, что это электрическое поле должно начинаться на высоте примерно 250 км, поскольку именно там атомы в атмосфере распадаются на отрицательно заряженные электроны и положительно заряженные ионы. Несколько лет назад ученые из NASA начали создание прибора, который мог бы обнаружить амбиполярное электрическое поле.

Исследователи установили этот прибор на специальную ракету под названием Endurance, которая была запущена в атмосферу с острова Шпицберген в нескольких сотнях километров от Северного полюса. Ракета пролетела сквозь полярный ветер и провела необходимые измерения.

Исследователи установили этот прибор на специальную ракету под названием Endurance, которая была запущена в атмосферу с острова Шпицберген в нескольких сотнях километров от Северного полюса. Ракета пролетела сквозь полярный ветер и провела необходимые измерения Фото: NASA

Ракета NASA достигла высоты 768 км и через 19 минут полета приводнилась в Гренландском море. Данные о полярном ветре были собраны на высоте 518 км и ученые обнаружили изменение электрического потенциала на 0,55 вольт. Хотя это не очень большое изменение, оно помогло объяснить полярный ветер.

По словам ученых, самый распространенный тип частиц в полярном ветре, ионы водорода, подвергаются воздействию силы, исходящей от электрического поля, которая в 10,6 раз сильнее гравитации Земли. То есть этого достаточно, чтобы частицы атмосферы преодолели гравитацию нашей планеты и улетели в космос со сверхзвуковой скоростью.

Ученые считают, что амбиполярное электрическое поле является таким же фундаментальным для нашей планеты, как гравитационное и магнитное поле. И оно вместе с двумя другими полями могло непрерывно формировать атмосферу Земли с помощью пока что неизвестных механизмов. Но теперь эти механизмы можно обнаружить, считают ученые.

Ученые считают, что амбиполярное электрическое поле является таким же фундаментальным для нашей планеты, как гравитационное и магнитное поле. И оно вместе с двумя другими полями могло непрерывно формировать атмосферу Земли с помощью пока что неизвестных механизмов Фото: NASA

Авторы исследования также считают, что у любой планеты, где есть атмосфера должно быть амбиполярное электрическое поле. В частности, такое поле может быть у Марса и Венеры.

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