Нарушает правила: обнаружена новая загадочная структура возле центра Млечного Пути (фото)

Кольцо, которое можно увидеть только в радиоволнах, может быть создано нестабильной звездой, сбрасывающей свою оболочку.

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В 2019 году астрономы обнаружили несколько странных колец радиосвета, которые невидимы на любой другой длине волны света и они не имеют очевидного источника. Ученые назвали эти структуры странными радиокругами или ORC. В настоящее время известно лишь несколько таких объектов, но теперь астрономы с помощью радиотелескопа MeerKAT нашли рядом с центром нашей галактики новый странный радиокруг, который нарушает все правила. Исследование принято к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

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Астрономы во время наблюдений за космосом заметили нечто необычное. Это был ORC, но он находился не там, где должен быть. До этого открытия все предыдущие ORC были обнаружены в высоких галактических широтах. Другими словами, они находятся высоко над плоскостью галактики Млечный Путь. Это означает, что они либо очень близки к нам в пределах нашей галактики, либо они внегалактические.

Действительно, несколько ORC содержат галактику внутри кольца, и считается, что эти ORC были созданы в результате выброса энергии из-за взрывов сверхновых или слияния сверхмассивных черных дыр. Но новый ORC, названный J1802–3353, находится очень близко к центру нашей галактики. Само кольцо видно только в радиоволнах, а его радиоспектр на удивление плоский, что означает, что у него нет никаких заметных спектральных линий в отличие от предыдущих ORC. Астрономы считают, что этот ORC может быть совершенно неизвестной структурой.

В 2019 году астрономы обнаружили несколько странных колец радиосвета, которые невидимы на любой другой длине волны света и они не имеют очевидного источника. Ученые назвали эти структутры странными радиокругами или ORC Фото: Daily Mail

Астрономы предполагают, что этот странный радиокруг создан массивной, нестабильной звездой, в частности звездой Вольфа-Райе. Поскольку звезда Вольфа-Райе очень массивная, она способна создавать мощный ветер излучения, который выдувает ее внешние слои глубоко в космос, уменьшая ее массу и делая ее более стабильной. Звезды Вольфа-Райе часто распознаются либо по туманности, которую они выдувают, либо по их составу, когда их водородная оболочка отделяется и обнажаются более тяжелые элементы, такие как гелий и кислород. То есть загадочное кольцо радиосвета могло быть создано этим типом массивной звезды с мощным ветром излучения.

Пока что внутри странного радиокруга звезда Вольфа-Райе не обнаружена. Есть одна яркая звезда, но она не является звездой Вольфа-Райе. Есть еще одна звезда и астрономы считают, что если это источник данного ORC, то эта структура должна иметь размер примерно 10 световых лет в поперечнике. Однако нет никаких спектральных данных об этой звезде, чтобы сказать, является ли она звездой Вольфа-Райе или нет. Теперь астрономы намерены провести дальнейшие исследования, чтобы разгадать тайну загадочного кольца.

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