Порушує правила: виявлено нову загадкову структуру біля центру Чумацького Шляху (фото)

Кільце, яке можна побачити тільки в радіохвилях, може бути створене нестабільною зіркою, яка скидає свою оболонку.

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У 2019 році астрономи виявили кілька дивних кілець радіосвітла, які невидимі на будь-якій іншій довжині хвилі світла, і вони не мають очевидного джерела. Вчені назвали ці структури дивними радіоколами або ORC. Нині відомо лише кілька таких об'єктів, але тепер астрономи за допомогою радіотелескопа MeerKAT знайшли поряд із центром нашої галактики нове дивне радіоколо, яке порушує всі правила. Дослідження прийнято до публікації у журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

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Астрономи під час спостережень за космосом помітили щось незвичне. Це був ORC, але він знаходився не там, де має бути. До цього відкриття усі попередні ORC були виявлені у високих галактичних широтах. Іншими словами, вони знаходяться високо над площиною галактики Чумацький Шлях. Це означає, що вони або дуже близькі до нас у межах нашої галактики, або позагалактичні.

Дійсно, кілька ORC містять галактику всередині кільця, і вважається, що ці ORC були створені в результаті викиду енергії через вибухи наднових або злиття надмасивних чорних дірок. Але новий ORC, названий J1802-3353, дуже близький до центру нашої галактики. Саме кільце видно тільки в радіохвилях, а його радіоспектр напрочуд плоский, що означає, що у нього немає жодних помітних спектральних ліній на відміну від попередніх ORC. Астрономи вважають, що цей ORC може бути невідомою структурою.

У 2019 році астрономи виявили кілька дивних кілець радіосвітла, які невидимі на будь-якій іншій довжині хвилі світла, і вони не мають очевидного джерела. Вчені назвали ці структутри дивними радіоколами або ORC Фото: Daily Mail

Астрономи припускають, що це дивне радіоколо створене масивною, нестабільною зіркою, зокрема зіркою Вольфа-Райє. Оскільки зірка Вольфа-Райє дуже масивна, вона здатна створювати потужний вітер випромінювання, який видує її зовнішні шари глибоко в космос, зменшуючи її масу та роблячи її стабільнішою. Зірки Вольфа-Райє часто розпізнаються або по туманності, яку вони видувають, або за їх складом, коли їх воднева оболонка відокремлюється та оголюються більш важкі елементи, такі як гелій та кисень. Тобто загадкове кільце радіосвітла могло бути створене цим типом масивної зірки з сильним вітром випромінювання.

Поки що всередині дивного радіокола зірка Вольфа-Райє не виявлена. Є одна яскрава зірка, але вона не зірка Вольфа-Райє. Є ще одна зірка та астрономи вважають, що якщо це джерело даного ORC, то ця структура повинна мати розмір приблизно 10 світлових років у поперечнику. Однак немає жодних спектральних даних про цю зірку, щоб сказати, чи є вона зіркою Вольфа-Райє чи ні. Тепер астрономи мають намір провести подальші дослідження, щоби розгадати таємницю загадкового кільця.

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