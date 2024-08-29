Постареть на несколько лет за неделю: найдена необычная планета с водяным паром в атмосфере

Астрономы нашли горячий газовый гигант в 250 световых годах от Земли, в чьей атмосфере неожиданно обнаружилась вода.

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Новое исследование показало наличие водяного пара в атмосфере экзопланеты HD 149026 b, которая похожа на Сатурн и расположена в 250 световых годах в созвездии Геркулеса, пишет SciTechDaily.

Горячий газовый гигант находится на очень близкой орбите к своей родительской звезде. Богатая металлами звезда HD 149026 почти в 10 раз ближе к планете, чем Солнце к Меркурию, в результате чего год на экзопланете длится всего около 2,9 дня.

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Такая близость звезды поднимает температуру на горячем газовом гиганте выше 1500 Кельвинов. Таким образом равновесная температура планеты составляет около 1700 Кельвинов, чего достаточно, чтобы расплавить даже самую прочную сталь. По словам ученых, равновесная температура – это та температура, которую имела бы планета, нагреваемая только звездой, вокруг которой вращается.

Для того, чтобы понять, что именно содержится в атмосфере экзопланеты команда ученых использовала метод, называемый пропускающей спектроскопией. Этот метод заключается в наблюдении за тем, как планета проходит перед своей звездой, тогда ее свет "подсвечивает" атмосферу самой планеты.

Такой звездный свет поглощается различными газами в атмосфере, создавая планетарный спектр поглощения, который отпечатывается на звездном спектре. Отделяя звездный от планетарного спектра можно понять состав атмосферы планеты.

Одной из основных проблем в таком методе – это чрезвычайно высокий контраст между яркой звездой и тусклой планетой. Этот нюанс затрудняет поиск атмосферных сигнатур планеты, часто скрытых под шумом звездных фотонов.

Но сигнатуры планеты становятся четче, если на ней преобладают высокие температуры, или же они очень близки к своим звездам. Горячие же газовые гиганты обладают всеми этими качествами, что делает их идеальной целью для наблюдений.

Напомним, астрономы нашли очень негостеприимный Нептун. Новая горячая экзопланета примерно в 6 раз больше Земли и ей почти 4 млрд лет.