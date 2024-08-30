Одна з найяскравіших комет 2024 року летить до Землі: можна побачити неозброєним оком (фото)

Передбачалося, що під час наближення до Сонця комета C/2023 A3 розпадеться на частини, але нові дані показують, що вона продовжує свою подорож до нашої зірки.

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У травні комета C/2023 A3, яка летить до Сонця, почала збільшувати свою яскравість і передбачалося, що в жовтні вона стане одним із найяскравіших об'єктів, видимих у нічному небі. Деякі вчені навіть припустили, що її можна буде побачити неозброєним оком. Але в липні з'явилося дослідження, в якому було сказано, що комета C/2023 A3 не переживе зближення з нашою зіркою і розпадеться на частини. Нові спостереження показують, що цього не станеться, адже комета знову збільшила свою яскравість і відростила довгий хвіст, пише IFLScience.

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Астрономи нещодавно виявили комету C/2023 A3 на знімках космічного апарату NASA STEREO-A. Дані показують, що комета, незважаючи на прогнози, залишається цілою і в найближчому майбутньому наблизиться до Сонця, а потім і до Землі.

За словами вчених, комета зараз стала ще яскравішою, ніж раніше і її яскравість досягла зоряної величини 7. Це означає, що її ще не можна побачити неозброєним оком і чи можна це буде зробити взагалі стане зрозуміло у вересні, вважають учені. Водночас у комети бачимо довгий яскравий хвіст і немає жодних ознак того, що вона розпадається.

У травні комета C/2023 A3, яка летить до Сонця, почала збільшувати свою яскравість, і передбачалося, що в жовтні вона стане одним із найяскравіших об'єктів, видимих у нічному небі Фото: space.com

Комети сумно відомі своєю непередбачуваністю, і немає жодних гарантій, що комета C/2023 A3 стане досить яскравою, щоб стати видимою неозброєним оком. Проте така ймовірність існує.

Астрономи нещодавно виявили комету C/2023 A3 на знімках космічного апарату NASA STEREO-A. Дані показують, що комета, незважаючи на прогнози, залишається цілою і в найближчому майбутньому наблизиться до Сонця, а потім і до Землі Фото: NASA

Спочатку вчені прогнозували, що під час зближення із Землею комета C/2023 A3 буде серед найяскравіших об'єктів на нічному небі. Вважалося, що вона буде яскравішою за Юпітер, але трохи тьмянішою за Венеру. Наразі вчені вважають, що цей сценарій має високу ймовірність здійснитися.

Комета C/2023 A3 має наблизиться до Сонця на максимально близьку відстань 27 вересня: 58 млн км від нашої зірки. Вчені вважають, що до цього часу комета має бути видима неозброєним оком перед світанком. Але ще яскравішою і видимішою вона ставатиме під час зближення із Землею. Якщо прогнози вірні, то вже з 9 жовтня перед заходом сонця можна буде ще краще побачити цю яскраву комету. А 12 жовтня комета пролетить максимально близько повз Землю на відстані 70 млн км.

Водночас вчені з обережністю говорять про те, чи можна буде побачити цю комету неозброєним оком, можливо знадобиться бінокль.

Комета C/2023 A3, була вперше виявлена на початку 2023 року. Вона є довгоперіодичною кометою, і один оберт навколо Сонця вона робить за 80 000 років. Вважається, що свій шлях комета почала в Хмарі Оорта, тобто сфері, що оточує Сонячну систему, де мешкають мільйони комет та інших крижаних об'єктів. Вважається, що діаметр ядра комети C/2023 A3 становить 20-40 км.

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