Неожиданное открытие самого далекого аппарата NASA: космос не такой, как считалось

Астрономы наконец-то выяснили, что межгалактическое пространство на самом деле темное.

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Ученых давно интересовал вопрос: является ли глубокий космос темным? Теперь космический аппарат NASA "Новые горизонты" максимально точно измерил общее количество света, которое создает Вселенная. Оказалось, что глубокий космос на самом деле темный. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal, пишет Phys.

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Самый далекий космический аппарат NASA в Солнечной системе под названием "Новые горизонты" сейчас находится на расстоянии примерно 7,3 млрд км от Земли. В таком положении, где очень мало солнечного света можно проводить самые точные измерения света, создаваемого Вселенной и таким образом можно измерить общую яркость космоса.

По словам ученых, полученные данные показывают, что большая часть видимого нами света производят галактики и нет никаких неизвестных других источников света. Это исследование решает давнюю загадку относительно того, насколько темным является космос.

Известно, что Вселенную пронизывает реликтовое излучение, оставшееся от создания космоса и фоновое рентгеновское, гамма- и инфракрасное излучение. Также существует космический оптический фон, то есть фон видимого света.

Астрономы пытались измерить уровень космического оптического фона, который представляет собой видимый свет Вселенной с Земли и с помощью космических телескопов недалеко от нее. Но в этой части Солнечной системы слишком много света Солнца, а также других световых загрязнителей.

Ученых давно интересовал вопрос: является ли глубокий космос темным? Теперь космический аппарат NASA "Новые горизонты" максимально точно измерил общее количество света, которое создает Вселенная. Оказалось, что глубокий космос на самом деле темный Фото: NASA

Но аппарат "Новые горизонты" находится там, где ему почти ничего не мешает измерить силу космического оптического фона. Поэтому ему удалось провести самые точные измерения.

Когда ученые учли все известные источники света, они обнаружили, что оставшийся уровень видимого света полностью соответствует свету, создаваемому всеми галактиками за последние более 12 млрд лет. Это значит, что весь видимый свет исходит именно от галактик, а между ними существует полная тьма.

Аппарат "Новые горизонты" был отправлен в космос в 2006 году, а в 2015 году он сделал первые снимки Плутона с близкого расстояния. Через 4 года ученые впервые получили изображение с близкого расстояния объекта из пояса Койпера под названием Аррокот. Пояс Койпера, где находятся миллионы похожих на астероиды объектов и карликовых планет начинается за Нептуном.

Сейчас зонд NASA занимается исследованием объектов в поясе Койпера, а также изучает внешнюю часть гелиосферы, то есть области влияния активности Солнца.

Как уже писал Фокус, одна из ярчайших комет 2024 года летит к Земле и можно увидеть невооруженным глазом. Предполагалось, что во время приближения к Солнцу комета C/2023 A3 распадется на части, но новые данные показывают, что она продолжает свое путешествие к нашей звезде.

Также Фокус писал о новом поиске сигналов от инопланетян, который предприняли ученые. Им удалось выяснить, какой мощности передатчик должен быть у внеземной цивилизации, чтобы мы могли найти инопланетный сигнал, а также какие именно цивилизации могут создать такой передатчик.