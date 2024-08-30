Несподіване відкриття найдальшого апарата NASA: космос не такий, як вважалося

Астрономи нарешті з'ясували, що міжгалактичний простір насправді темний.

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Учених давно цікавило питання: чи є глибокий космос темним? Тепер космічний апарат NASA "Нові горизонти" максимально точно виміряв загальну кількість світла, яку створює Всесвіт. Виявилося, що глибокий космос насправді темний. Результати дослідження опубліковані в The Astrophysical Journal, пише Phys.

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Найдальший космічний апарат NASA в Сонячній системі під назвою "Нові горизонти" зараз перебуває на відстані приблизно 7,3 млрд км від Землі. У такому положенні, де дуже мало сонячного світла, можна проводити найточніші вимірювання світла, створюваного Всесвітом, і у такий спосіб можна виміряти загальну яскравість космосу.

За словами вчених, отримані дані показують, що більшість видимого нами світла виробляють галактики і немає жодних невідомих інших джерел світла. Це дослідження вирішує давню загадку щодо того, наскільки темним є космос.

Відомо, що Всесвіт пронизує реліктове випромінювання, що залишилося від створення космосу, та фонове рентгенівське, гамма- та інфрачервоне випромінювання. Також є космічний оптичний фон, тобто фон видимого світла.

Астрономи намагалися виміряти рівень космічного оптичного фону, який є видимим світлом Всесвіту із Землі та за допомогою космічних телескопів недалеко від неї. Але в цій частині Сонячної системи занадто багато світла Сонця, а також інших світлових забруднювачів.

Учених давно цікавило питання: чи є глибокий космос темним? Тепер космічний апарат NASA "Нові горизонти" максимально точно виміряв загальну кількість світла, яку створює Всесвіт. Виявилося, що глибокий космос насправді темний Фото: NASA

Але апарат "Нові горизонти" розташований там, де йому майже нічого не заважає виміряти силу космічного оптичного фону. Тому йому вдалося провести найточніші вимірювання.

Коли вчені врахували всі відомі джерела світла, вони виявили, що рівень видимого світла, який залишився, повністю відповідає світлу, яке створюється всіма галактиками за останні понад 12 млрд років. Це означає, що все видиме світло виходить саме від галактик, а між ними є повна темрява.

Апарат "Нові горизонти" відправили в космос 2006 року, а 2015 року він зробив перші знімки Плутона з близької відстані. Через 4 роки вчені вперше отримали зображення з близької відстані об'єкта з поясу Койпера під назвою Аррокот. Пояс Койпера, де розташовуються мільйони схожих на астероїди об'єктів і карликових планет, починається за Нептуном.

Зараз зонд NASA займається дослідженням об'єктів у поясі Койпера, а також вивчає зовнішню частину геліосфери, тобто області впливу активності Сонця.

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