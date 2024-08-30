Миссия NASA для изучения спутника Юпитера: в космос отправится "баскетбольная площадка" (фото)

Космическому аппарату Europa Clipper нужны огромные солнечные панели, чтобы получать достаточно энергии в холодном и темном космосе.

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Самый крупный космический аппарат NASA для исследования других миров, Europa Clipper, оснастили огромными солнечными панелями в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида. С помощью этих панелей аппарат, предназначенный для изучения Европы, спутника Юпитера, сможет получить достаточное количество электроэнергии. Об этом пишет Sky at Night Magazine.

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Каждая из установленных солнечных панелей имеет длину 14,2 метра и высоту 4,1 метра. Когда панели будут развернуты в космосе, то зонд Europa Clipper будет иметь размер более 30,5 метров. А это больше длины профессиональной баскетбольной площадки.

Каждая из установленных солнечных панелей имеет длину 14,2 метра и высоту 4,1 метра. Когда панели будут развернуты в космосе, то зонд Europa Clipper будет иметь размер более 30,5 метров. А это больше длины профессиональной баскетбольной площадки Фото: NASA

Аппарат Europa Clipper будет запущен в космос в октябре 2024 года и будет путешествовать к Юпитеру в течение пяти лет. Он будет вращаться вокруг Юпитера и несколько раз пролетать мимо Европы, чтобы с помощью своих научных приборов изучить ледяной спутник.

Самый крупный космический аппарат NASA для исследования других миров, Europa Clipper, оснастили огромными солнечными панелями в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида Фото: NASA

Европа представляет особый интерес для ученых, ведь это один из немногих спутников в Солнечной системе, под ледяной корой которого находится океан из жидкой воды. Поскольку жидкая вода является ключевым ингредиентом для жизни, какой мы ее знаем, зонд NASA должен выяснить, если на Европе условия для существования внеземной жизни.

Европа представляет особый интерес для ученых, ведь это один из немногих спутников в Солнечной системе, под ледяной корой которого находится океан из жидкой воды Фото: NASA

Возле Юпитера аппарат будет получать только 3–4% солнечного света, который получает Земля. Поэтому солнечные панели зонда должны быть такими большими.

Солнечные панели должны будут обеспечить примерно 700 Вт электроэнергии. Хотя это кажется и немного, тем не менее этого должно хватить для поддержания работы электроники, научных приборов, оборудования связи, главного компьютера и двигательной системы, состоящей из 24 двигателей. Учитывая, что температура возле Юпитера составляет примерно минус 240 градусов Цельсия энергия понадобится для обогрева космического аппарата.

Солнечные панели Europa Clipper будут сложены для запуска на ракете и через 90 минут после старта будут развернуты в космосе течение 40 минут. С этого момента панели начнут обеспечивать зонд необходимой энергией.

В сложенном положении во время запуска также будут находится 6 антенн зонда NASA, которые прикреплены к солнечным панелям. Они будут развернуты примерно через две недели после запуска и позволят радиолокационному прибору Europa Clipper искать воду внутри Европы. Антенны имеют высоту 17,6 метров и будут находится перпендикулярно солнечным панелям.

Как уже писал Фокус, другой аппарат NASA, который является самым далеким зондом в Соленой системе, провел измерение видимого света во Вселенной. Данные показали, то на самом деле глубокий космос погружен в полную тьму.

Также Фокус писал о том, что астрономы раскрыли секрет одной из самых ярких звезд — Бетельгейзе. Астрономы считают, что причина странного поведения гигантской звезды связана с тем, что она не одинока.