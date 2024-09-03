Секрет Ганимеда раскрыт: крупнейший спутник Солнечной системы изменила катастрофа (фото)

Ученые считают, что положение оси вращения спутника Юпитера навсегда изменило масштабное ударное событие.

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По словам ученых, примерно 4 млрд лет назад в крупнейший спутник Солнечной системы Ганимед врезался астероид, который был в 20 раз больше того, что уничтожил динозавров на Земле. Именно это одно из самых масштабных ударных событий привело к тому, что ось вращения спутника Юпитера навсегда изменилась. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет Phys.

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Самым большим естественным спутником в Солнечной системе является Ганимед с диаметром более 5 200 км. Это почти в 2 раза меньше диаметра Земли, но при этом спутник Юпитера больше первой планеты от Солнца – Меркурия.

Считается, что под ледяной корой Ганимеда находится океан из жидкой воды, что должен подтвердить зонд JUICE, который выйдет на орбиту вокруг самого большого спутника Юпитера в 2034 году. Кстати, это будет первый случай в истории (если до этого не будет запущена какая-то другая миссия), когда космический аппарат выйдет на орбиту спутника другой планеты.

Ганимед всегда обращен Юпитеру только одной стороной, как и Луна к Земле. То есть у этого спутника есть своя обратная сторона. Ганимед покрыт большими бороздами, которые образуют концентрические круги вокруг одного места на поверхности. Ранее астрономы пришли к выводу, что именно там произошло падения крупного астероида. Ученые выяснили, что этот астероид упал примерно 4 млрд лет назад.

Авторы исследования говорят, что до сих пор не было полной уверенности ив том, насколько сильным был удар и какое влияние он оказал на Ганимед. Ученые обнаружили, что место удара на Ганимеде очень похоже на подобное на Плутоне. На карликовой планете, как выяснили несколько лет назад астрономы, удар астероида в этом месте привел к смещению оси вращения Плутона.

Большая часть поверхности Ганимеда покрыта бороздами (справа), которые образуют концентрические круги вокруг одного определенного места (слева, красный крест), что привело ученых к выводу, что они являются результатом крупного ударного события Фото: NASA

Результаты моделирования показали, что удар крупного астероида по Ганимеду также привел к смещению его оси вращения. Расчеты показывают, что на Ганимед упал астероид примерно в 20 раз больший, чем тот, который атаковал Землю 65 млн лет назад и уничтожил динозавров. Ученые оценили диаметр камня, упавшего на спутник Юпитера в 300 км.

При этом, как считают ученые, в результате удара образовался временный кратер диаметром от 1 400 до 1 600 км. Временные кратеры возникают сразу в момент удара по поверхности. Когда обломки, вызванные ударным событием, опускаются обратно, то формируется постоянный кратер меньшего размера.

Ученые считают, что именно падение гигантского астероида могло привести к тому, что изменение распределения массы способствовало смещению оси вращения Ганимеда. По словам астрономов, такое катастрофическое ударное событие должно было оказать сильное влияние на раннюю эволюцию Ганимеда, но еще предстоит раскрыть эти секреты крупнейшего спутника в Солнечной системе.

Ученые выяснили, что место падения астероида Ганимед почти точно совпадает с самым дальним от Юпитера меридианом. Это означает, что у Ганимеда произошло смещение оси вращения Фото: phys.org

Кстати, в этом, как надеются ученые, должен помочь аппарат JUICE, который полгода будет вращаться вокруг Ганимеда.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, почему спутники планет в Солнечной системе не имеют колец. Астрономы смогли найти причину того, что ни один из почти 300 спутников планет в Солнечной системе не имеет такой же особенности, как, например, Сатурн.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новую планету, которая относится к классу "теплый Юпитер". То есть температура на планете выше, чем у Юпитера в Солнечной системе, но ниже, чем у так называемых "горячих Юпитеров".