Неожиданное открытие: почему спутники планет в Солнечной системе не имеют колец (фото)

Астрономы смогли найти причину того, что ни один из почти 300 спутников планет в Солнечной системе не имеет такой же особенности, как, например, Сатурн.

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Вокруг шести из восьми планет Солнечной системы в сумме вращается 293 спутника. Их нет у Венеры и у Меркурия. Все спутники разные по форме и размеру, но их объединяет одно: ни один спутник не имеет колец. И это очень странно, ведь они должны образоваться считают ученые. Авторы нового исследования, принятого к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics, выяснили в чем причина отсутствия колец у спутников планет Солнечной системы, пишет ScienceAlert.

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Сейчас астрономам известно, что кроме хорошо выраженных колец у Сатурна, такой же особенностью обладают и другие газовые гиганты Солнечной системы: Юпитер, Уран и Нептун. Эти кольца, состоящие из льда и пыли, вращаются вокруг экватора планет. У некоторых карликовых планет и астероидов также есть кольца. Но и у одного спутника планет в Солнечной системе нет такой особенности.

Ученые решили выяснить, почему так, ведь есть необходимые условия для того, чтобы кольца у некоторых спутников были. Для этого ученые создали моделирование, чтобы найти ответ на вопрос о кольцах спутников.

Сатурн и его кольца Фото: NASA

Действительно, у многих спутников есть необходимый материал, из которого могли бы быть созданы кольца. Многие спутники покрыты кратерами, а это значит, что обломки от ударов астероидов по их поверхности должны оказаться на орбите вокруг спутников и образовать кольцо. Некоторые спутники выбрасывают в космос струи газа или водяного пара, что также может привести к образованию кольца.

Юпитер и его кольца Фото: NASA

Ученые предположили, что гравитационное влияние планет, а может и других спутников, не позволило образоваться кольцам или же надолго задержаться на орбите. Моделирование показало, что действительно, гравитация планет может притягивать выброшенный материал спутников к себе и, например, в случае с Сатурном, этот материал переносится в кольца планеты.

Уран и его кольца Фото: NASA

Ученые также создали моделирование, чтобы выяснить, как могла происходить эволюция спутников планет, в частности Сатурна и Юпитера (вокруг них вращается больше всего спутников) в течение миллиона лет. Результаты оказались неожиданными. Моделирование показало, что даже при сильном гравитационном влиянии планет спутники могут сохранять своих кольца. И при этом они также добавляют материал в кольца своих планет. Ученые считают, что в далеком прошлом некоторые спутники Сатурна и Юпитера имели свои собственные кольца.

Нептун и его кольца Фото: NASA

Моделирование подтвердило предположение, что обломки, которые были обнаружены на орбите вокруг второго по размеру спутника Сатурна Рея, могут быть остатками исчезнувшей кольцевой системы. Также ученые говорят, что обнаруженный на спутнике Сатурна Япет есть экваториальный хребет также может быть остатком кольца, которое упало на спутник. Такое могло произойти, ведь кольца Сатурна также падают на планету.

Основной причиной того, что сейчас нельзя увидеть колец у некоторых спутников планет астрономы называют влияние давления излучения Солнца, магнитных полей, внутреннего нагрева и солнечного ветра. Все эти факторы привели к тому, что некоторые спутники потеряли свои кольца в далеком прошлом.

Теперь ученые намерены найти на спутниках больше доказательство того, что они когда-то имели кольцевые системы.

Как уже писал Фокус, к Земле летит астероид размером с два футбольных поля. Такое происходит раз в 10 лет. По космическим меркам этот астероид будет находиться очень близко от нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли раскрыть тайну ускорения солнечного ветра и необычайно медленного снижения его температуры по мере удаления от Солнца.