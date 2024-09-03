Несподіване відкриття: чому супутники планет у Сонячній системі не мають кілець (фото)

Астрономи змогли знайти причину того, що жоден із майже 300 супутників планет у Сонячній системі не має такої ж особливості, як, наприклад, Сатурн.

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Навколо шести з восьми планет Сонячної системи в сумі обертається 293 супутники. Їх немає у Венери й у Меркурія. Усі супутники різні за формою та розміром, але їх об'єднує одне: жоден супутник не має кілець. І це дуже дивно, адже вони мають утворитися, вважають учені. Автори нового дослідження, прийнятого до публікації в журналі Astronomy & Astrophysics, з'ясували, в чому причина відсутності кілець у супутників планет Сонячної системи, пише ScienceAlert.

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Наразі астрономам відомо, що окрім добре виражених кілець у Сатурна, такою самою особливістю володіють інші газові гіганти Сонячної системи: Юпітер, Уран і Нептун. Ці кільця, що складаються з льоду і пилу, обертаються навколо екватора планет. У деяких карликових планет і астероїдів також є кільця. Але й у жодного супутника планет у Сонячній системі немає такої особливості.

Вчені вирішили з'ясувати, чому так, адже є необхідні умови для того, щоб кільця у деяких супутників були. Для цього вчені створили моделювання, щоб знайти відповідь на питання про кільця супутників.

Сатурн і його кільця Фото: NASA

Дійсно, у багатьох супутників є необхідний матеріал, з якого могли б бути створені кільця. Багато супутників вкриті кратерами, а це означає, що уламки від ударів астероїдів по їхній поверхні мають опинитися на орбіті навколо супутників і утворити кільце. Деякі супутники викидають у космос струмені газу або водяної пари, що також може призвести до утворення кільця.

Юпітер і його кільця Фото: NASA

Учені припустили, що гравітаційний вплив планет, а може й інших супутників, не дозволив утворитися кільцям або ж надовго затриматися на орбіті. Моделювання показало, що справді, гравітація планет може притягувати викинутий матеріал супутників до себе і, наприклад, у випадку з Сатурном, цей матеріал переноситься в кільця планети.

Уран і його кільця Фото: NASA

Науковці також створили моделювання, щоб з'ясувати, як могла відбуватися еволюція супутників планет, зокрема Сатурна та Юпітера (навколо них обертається найбільше супутників), протягом мільйона років. Результати виявилися несподіваними. Моделювання показало, що навіть за сильного гравітаційного впливу планет супутники можуть зберігати своїх кільця. І водночас вони також додають матеріал у кільця своїх планет. Вчені вважають, що в далекому минулому деякі супутники Сатурна і Юпітера мали свої власні кільця.

Нептун і його кільця Фото: NASA

Моделювання підтвердило припущення, що уламки, які були виявлені на орбіті навколо другого за розміром супутника Сатурна Рея, можуть бути залишками зниклої кільцевої системи. Також учені кажуть, що виявлений на супутнику Сатурна Япет є екваторіальний хребет, який також може бути залишком кільця, що впало на супутник. Таке могло статися, адже кільця Сатурна також падають на планету.

Основною причиною того, що зараз не можна побачити кілець у деяких супутників планет, астрономи називають вплив тиску випромінювання Сонця, магнітних полів, внутрішнього нагріву і сонячного вітру. Усі ці фактори призвели до того, що деякі супутники втратили свої кільця в далекому минулому.

Тепер учені мають намір знайти на супутниках більше доказів того, що вони колись мали кільцеві системи.

Як уже писав Фокус, до Землі летить астероїд розміром зо два футбольних поля. Таке відбувається раз на 10 років. За космічними мірками цей астроїд перебуватиме дуже близько від нашої планети.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли розкрити таємницю прискорення сонячного вітру і надзвичайно повільного зниження його температури в міру віддалення від Сонця.