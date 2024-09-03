До Землі летить астероїд розміром із два футбольні поля: таке відбувається раз на 10 років

Майже через два тижні поруч із Землею з'явиться величезний потенційно небезпечний космічний гість.

Related video

Астрономи з NASА попереджають про те, що 15 вересня до Землі наблизиться величезний астероїд розміром з два футбольних поля. За космічними мірками цей астроїд перебуватиме дуже близько від нашої планети, пише NDTV.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астероїд 2024 ON був виявлений раніше цього року і зараз прямує в бік нашої планети. За даними NASA астероїд має розмір приблизно 220 метрів, що вдвічі перевищує довжину футбольного поля.

Повідомляється, що астероїд 2024 ON не становить загрози для Землі, хоча і пролетить повз нашу планету на близькій за космічними мірками відстані — понад 990 000 км. Це у 2,6 раза більше, ніж відстань, що відокремлює Місяць від Землі.

За словами вчених, астероїди подібних розмірів наближаються до Землі на приблизно таку відстань у середньому раз на 10 років. 15 вересня в астрономів буде унікальна можливість зібрати важливі дані про склад 2024 ON, швидкість, період обертання та орбітальну траєкторію. Ця інформація життєво важлива для уточнення моделей поведінки навколоземних астероїдів, також дає краще розуміння динаміки Сонячної системи.

Астероїд 2024 ON було виявлено раніше цього року, і зараз він прямує в бік нашої планети. За даними NASA астероїд має розмір приблизно 220 метрів, що вдвічі перевищує довжину футбольного поля Фото: Forbes

Астероїди являють собою уламки, що залишилися від утворення Сонячної системи 4,6 млрд років тому. Не всі астероїди мають однаковий розмір і форму. Оскільки ці камені утворюються в різних місцях на різних відстанях від Сонця, немає двох однакових астероїдів. Більшість із них складаються з різних видів порід, але деякі містять глину або метали, такі як нікель і залізо.

NASA постійно спостерігає за навколоземними астероїдами, адже деякі з них можуть становити реальну загрозу для Землі. Астероїди діаметром понад 150 метрів, які наближаються на відстань менше ніж 7,4 млн км, вважаються потенційно небезпечними для нашої планети.

Як уже писав Фокус, ще одну таємницю Сонця розкрито. Вчені пояснили загадкову поведінку сонячного вітру. Уже кілька десятиліть для вчених залишалося загадкою, звідки береться енергія для того, щоб нагрівався і дуже швидко прискорювався сонячний вітер.

Також Фокус писав про те, що астронавт NASA зміг почути дивний пульсуючий звук, який виходить від аварійного космічного корабля, зістикованого з МКС. Астронавт не зміг знайти джерело цього звуку, але є деякі припущення, що це може бути.