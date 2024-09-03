К Земле летит астероид размером с два футбольных поля: такое происходит раз в 10 лет

Почти через две недели рядом с Землей появится огромный потенциально опасный космический гость.

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Астрономы из NASА предупреждают о том, что 15 сентября к Земле приблизится огромный астероид размером с два футбольных поля. По космическим меркам этот астероид будет находиться очень близко от нашей планеты, пишет NDTV.

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Астероид 2024 ON был обнаружен ранее в этом году и сейчас направляется в сторону нашей планеты. По данным NASA астероид имеет размер примерно 220 метров, что в два раза превышает длину футбольного поля.

Сообщается, что астероид 2024 ON не представляет угрозы для Земли, хотя и пролетит мимо нашей планеты на близком по космическим меркам расстоянии – более 990 000 км. Это в 2,6 раза больше, чем расстояние отделяющее Луну от Земли.

По словам ученых, астероиды подобных размеров приближаются к Земле на примерно такое расстояние в среднем раз в 10 лет. 15 сентября у астрономов будет уникальная возможность собрать важные данные о составе 2024 ON, скорости, периоде вращения и орбитальной траектории. Эта информация жизненно важна для уточнения моделей поведения околоземных астероидов, также дает лучшее понимание динамики Солнечной системы.

Астероид 2024 ON был обнаружен ранее в этом году и сейчас направляется в сторону нашей планеты. По данным NASA астероид имеет размер примерно 220 метров, что в два раза превышает длину футбольного поля Фото: Forbes

Астероиды представляют собой обломки, оставшиеся от образования Солнечной системы 4,6 млрд лет назад. Не все астероиды имеют одинаковый размер и форму. Поскольку эти камни образуются в разных местах на разных расстояниях от Солнца, нет двух одинаковых астероидов. Большинство из них состоят из разных видов пород, но некоторые содержат глину или металлы, такие как никель и железо.

NASA постоянно наблюдает за околоземными астероидами, ведь некоторые из них могут представлять реальную угрозу для Земли. Астероиды диаметром более 150 метров, которые приближаются на расстояние менее 7,4 млн км, считаются потенциально опасными для нашей планеты.

Как уже писал Фокус, еще одна тайна Солнца раскрыта. Ученые объяснили загадочное поведение солнечного ветра. Уже несколько десятилетий для ученых оставалось загадкой, откуда берется энергия для того, чтобы нагревался и очень быстро ускорялся солнечный ветер.

Также Фокус писал о том, что астронавт NASA смог услышать странный пульсирующий звук, который исходит от аварийного космического корабля, состыкованного с МКС. Астронавт не смог найти источник этого звука, но есть некоторые предположения, что это может быть.