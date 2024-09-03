Висадка астронавтів NASA на Місяць: у скафандрах буде 4G, чому це важливо (відео)

Під час місії Artemis 3 можна буде підтримувати зв'язок з астронавтами на Місяці на відстані до 2 кілометрів від посадкового модуля.

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У 2026 році, якщо все піде за планом, на поверхню Місяця ступлять перші з 1972 року астронавти NASA. Під час місії Artemis 3 вони зможуть скористатися тим, чого не могли зробити їхні попередники: технологією стільникового зв'язку, пише Space.

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Астронавти місії Artemis 3 носитимуть скафандри, обладнані зв'язком 4G. Так, саме тим зв'язком, який сьогодні використовується в більшості мереж стільникового зв'язку на Землі. Скафандри AxEMU, створені компанією Axiom Space, зможуть підключатися до мережі 4G, розробленої компанією Nokia.

На Землі мережі стільникового зв'язку складаються з базових станцій, тобто вишок зі спеціальним обладнанням. Очевидно, що такі вишки складно доставити на Місяць, а тому компанія Nokia розробила базову станцію, яка поміститься в місячному посадковому модулі. Представники Nokia кажуть, що під час місії Artemis 3 можна буде підтримувати зв'язок з астронавтами на Місяці на відстані до 2 кілометрів від посадкового модуля.

Астронавти місії Artemis 3 носитимуть скафандри, обладнані зв'язком 4G Фото: space.com

Скафандри AxEMU зможуть підключатися до базової станції. У них не буде сенсорного екрана або інтерфейсу смартфона, але вони зможуть транслювати відео високої чіткості або передавати великі обсяги наукових даних на базову станцію. А звідти дані передаватимуться на Землю.

Представники Axiom Space кажуть, що з точки зору зв'язку ключові компоненти смартфона будуть інтегровані зі скафандром і адаптовані до космічного середовища.

Такі скафандри носитимуть астронавти NASA на Місяці

Раніше астронавти на Місяці використовували надвисокочастотний радіозв'язок для передачі даних. Але зв'язок 4G забезпечує вищу пропускну здатність і вищу швидкість передачі даних.

Запланована місячна мережа 4G, відома як Lunar Surface Communications System, пройде перше випробування цього року, коли посадковий модуль IM-2 компанії Intuitive Machines приземлиться недалеко від південного полюса Місяця. На модулі буде встановлена базова станція, тоді як два місяцеходи матимуть приймачі 4G.

Запланована місячна мережа 4G, відома як Lunar Surface Communications System, пройде перше випробування цього року, коли посадковий модуль IM-2 компанії Intuitive Machines приземлиться недалеко від південного полюса Місяця Фото: space.com

У Nokia вважають, що зв'язок 4G зможуть використовувати не тільки астронавти під час майбутніх місій на Місяць, а й роботизовані апарати.

Протягом решти 2024 року і 2025 року скафандр, оснащений 4G, пройде низку випробувань, щоб інженери могли переконатися в тому, що скафандр і його компоненти витримають екстремальні умови Місяця.

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