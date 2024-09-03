Висадка астронавтів NASA на Місяць: у скафандрах буде 4G, чому це важливо (відео)
Під час місії Artemis 3 можна буде підтримувати зв'язок з астронавтами на Місяці на відстані до 2 кілометрів від посадкового модуля.
У 2026 році, якщо все піде за планом, на поверхню Місяця ступлять перші з 1972 року астронавти NASA. Під час місії Artemis 3 вони зможуть скористатися тим, чого не могли зробити їхні попередники: технологією стільникового зв'язку, пише Space.
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Астронавти місії Artemis 3 носитимуть скафандри, обладнані зв'язком 4G. Так, саме тим зв'язком, який сьогодні використовується в більшості мереж стільникового зв'язку на Землі. Скафандри AxEMU, створені компанією Axiom Space, зможуть підключатися до мережі 4G, розробленої компанією Nokia.
На Землі мережі стільникового зв'язку складаються з базових станцій, тобто вишок зі спеціальним обладнанням. Очевидно, що такі вишки складно доставити на Місяць, а тому компанія Nokia розробила базову станцію, яка поміститься в місячному посадковому модулі. Представники Nokia кажуть, що під час місії Artemis 3 можна буде підтримувати зв'язок з астронавтами на Місяці на відстані до 2 кілометрів від посадкового модуля.
Скафандри AxEMU зможуть підключатися до базової станції. У них не буде сенсорного екрана або інтерфейсу смартфона, але вони зможуть транслювати відео високої чіткості або передавати великі обсяги наукових даних на базову станцію. А звідти дані передаватимуться на Землю.
Представники Axiom Space кажуть, що з точки зору зв'язку ключові компоненти смартфона будуть інтегровані зі скафандром і адаптовані до космічного середовища.
Раніше астронавти на Місяці використовували надвисокочастотний радіозв'язок для передачі даних. Але зв'язок 4G забезпечує вищу пропускну здатність і вищу швидкість передачі даних.
Запланована місячна мережа 4G, відома як Lunar Surface Communications System, пройде перше випробування цього року, коли посадковий модуль IM-2 компанії Intuitive Machines приземлиться недалеко від південного полюса Місяця. На модулі буде встановлена базова станція, тоді як два місяцеходи матимуть приймачі 4G.
У Nokia вважають, що зв'язок 4G зможуть використовувати не тільки астронавти під час майбутніх місій на Місяць, а й роботизовані апарати.
Протягом решти 2024 року і 2025 року скафандр, оснащений 4G, пройде низку випробувань, щоб інженери могли переконатися в тому, що скафандр і його компоненти витримають екстремальні умови Місяця.
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