Высадка астронавтов NASA на Луну: в скафандрах будет 4G, почему это важно (видео)

Во время миссии Artemis 3 можно будет поддерживать связь с астронавтами на Луне на расстоянии до 2 километров от посадочного модуля.

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В 2026 году, если все пойдет по плану, на поверхность Луны ступят первые с 1972 года астронавты NASA. Во время миссии Artemis 3 они смогут воспользоваться тем, чего не могли сделать их предшественники: технологией сотовой связи, пишет Space.

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Астронавты миссии Artemis 3 будут носить скафандры, оборудованные связью 4G. Да, именно той связью, которая сегодня используется в большинстве сетей сотовой связи на Земле. Скафандры AxEMU, созданные компанией Axiom Space, смогут подключаться к сети 4G, разработанной компанией Nokia.

На Земле сети сотовой связи состоят из базовых станций, то есть вышек со специальным оборудованием. Очевидно, что такие вышки сложно доставить на Луну, а потому компания Nokia разработала базовую станцию, которая поместится в лунном посадочном модуле. Представители Nokia говорят, что во время миссии Artemis 3 можно будет поддерживать связь с астронавтами на Луне на расстоянии до 2 километров от посадочного модуля.

Астронавты миссии Artemis 3 будут носить скафандры, оборудованные связью 4G Фото: space.com

Скафандры AxEMU смогут подключаться к базовой станции. У них не будет сенсорного экрана или интерфейса смартфона, но они смогут транслировать видео высокой четкости или передавать большие объемы научных данных на базовую станцию. А оттуда данные будут передаваться на Землю.

Представители Axiom Space говорят, что с точки зрения связи ключевые компоненты смартфона будут интегрированы со скафандром и адаптированы к космической среде.

Такие скафандры будут носить астронавты NASA на Луне

Раньше астронавты на Луне использовали сверхвысокочастотную радиосвязь для передачи данных. Но связь 4G обеспечивает более высокую пропускную способность и более высокую скорость передачи данных.

Планируемая лунная сеть 4G, известная как Lunar Surface Communications System, пройдет первое испытание в этом году, когда посадочный модуль IM-2 компании Intuitive Machines приземлится недалеко от южного полюса Луны. На модуле будет установлена базовая станция, в то время как два лунохода будут иметь приемники 4G.

Планируемая лунная сеть 4G, известная как Lunar Surface Communications System, пройдет первое испытание в этом году, когда посадочный модуль IM-2 компании Intuitive Machines приземлится недалеко от южного полюса Луны Фото: space.com

В Nokia считают, что связь 4G смогут использовать не только астронавты во время будущих миссий на Луну, но и роботизированные аппараты.

В течение оставшейся части 2024 года и в 2025 году скафандр, оснащенный 4G, пройдет ряд испытаний, чтобы инженеры могли убедиться в том, что скафандр и его компоненты выдержат экстремальные условия Луны.

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