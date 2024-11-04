"Бог хаоса": Земля полностью изменит летящий к нам крупный астероид (фото)

Астероид Апофис будет находиться к Земле даже ближе, чем орбита некоторых искусственных спутников.

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Ученые выяснили, что во время чрезвычайно близкого пролета мимо нашей планеты астероид Апофис, известный как "бог хаоса", полностью изменится под влиянием гравитации Земли. Исследование принято к публикации в журнале The Planetary Science Journal, пишет Live Science.

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Астероид Апофис, длиной 340 метров, назвали в честь древнеегипетского бога хаоса Апопа, но в древнегреческом произношении это имя звучит как Апофис. Этот астероид считается потенциально опасным, ведь при столкновении с Землей он запросто может разрушить крупный мегаполис.

Впервые Апофис обнаружили 20 лет назад и предположили, что он может врезаться в Землю в 2029 году. Три года назад астрономы выяснили, что столкновения не будет, но 13 апреля 2029 года космический камень пролетит мимо Земли на чрезвычайно близком расстоянии – примерно 32 000 км. Это даже ближе, чем орбита некоторых искусственных спутников.

Известно, что поверхность астероидов постоянно бомбардируют метеориты, и это оставляет следы на их поверхности. Но этих следов ученые не замечают на астероидах, которые сближаются с планетами. Хотя точно не известно почему так происходит, существует гипотеза, что гравитация планеты смещает внешние камни на поверхности астероида и обнажает нижний слой породы.

Авторы исследования создали моделирование, чтобы выяснить, какое влияние на Апофис окажет гравитация Земли. Моделирование показало, что гравитация нашей планеты вызовет два физических процесса на астероиде Апофис, когда он будет находится очень близко к Земле.

Впервые Апофис обнаружили 20 лет назад и предположили, что он может врезаться в Землю в 2029 году. Три года назад астрономы выяснили, что столкновения не будет, но 13 апреля 2029 года космический камень пролетит мимо Земли на чрезвычайно близком расстоянии – примерно 32 000 км Фото: NASA

По словам ученых, когда "бог хаоса" достигнет самой близкой точки к Земле, то за примерно за час до этого внутри астероида начнутся землетрясения, которые будут продолжатся еще некоторое время. Предполагается, что землетрясения могут серьезно изменить поверхность Апофиса. Некоторые камни с его поверхности будут выброшены в космос, но большинство упадет обратно, что оставит отчетливые следы на поверхности.

Также ученые выяснили, что гравитация Земли изменить схему вращения астероида. Он начнет либо вращаться быстрее, или замедлит скорость вращения. Исследование показало, что эти процессы могут привести к дестабилизации горных пород на поверхности, что приведет к появлению оползней. Но этот процесс будет продолжаться очень долго, возможно, тысячи лет.

Авторы исследования говорят, что моделирование показало новый механизм обновления поверхности астероида, который может быть решением многолетней проблемы, связанной с тем, как близкие встречи малых космических тел с планетами меняют поверхность первых.

Ученые надеются, что космический аппарат OSIRIS-APEX подтвердит их гипотезы, когда проведет исследование астероида Апофис в 2029 году. Зонд NASA должен изучить химический состав камня и составить карту его поверхности.

Фокус уже писал о том, что другое исследование предполагает, что астероид Апофис все еще может врезаться в Землю, но точно станет понятно, произойдет ли это, примерно в 2027 году.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA стал свидетелем солнечного затмения на Марсе. Спутник Красой планеты Фобос переместился на фоне Солнца таким образом, что на фотографиях данное событие напоминает "космический глаз".