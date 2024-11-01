"Глаз" в небе Марса: марсоход NASA стал свидетелем редкого астрономического явления (видео)

Марсоход Perseverance запечатлел интригующее солнечное затмение на Марсе.

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Perseverance, который находится в кратере Езеро и проводит научные исследования, с помощью камеры Mastcam-Z запечатлел редкое событие в небе Красной планеты, которое по внешнему виду напоминает "глаз". Колесный робот NASA стал свидетелем редкого прохождения спутника Марса под названием Фобос на фоне Солнца, пишет SciTechDaily.

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Марсоход Perseverance, которым управляет NASA, недавно увидел в небе Марса необычное зрелище, напоминающее "глаз", который смотрит на Красную планету из космоса. На самом деле это затмение Солнца спутником Марса под названием Фобос. В данном случае Фобос выступает в качестве зрачка глаза, а Солнце – это радужная оболочка глаза.

Марсоход Perseverance, которым управляет NASA, недавно увидел в небе Марса необычное зрелище, напоминающее "глаз", который смотрит на Красную планету из космоса Фото: NASA

Во время прохождения Фобоса на фоне нашей звезды, спутник Марса закрыл собой большую часть солнечного диска и в это же время тень спутника перемещалась по поверхности Красной планеты. По словам ученых из NASA, это событие произошло 30 сентября 2024 года.

Напоминаем, что больший по размеру из двух спутников Марса, Фобос, был открыт в 1877 году и назван в честь древнегреческого бога страха и паники Фобоса, сына бога войны Ареса. Собственно, слово "фобия" как раз происходит от имени бога Фобоса. В том же году был обнаружен и второй, меньший по размеру спутник Марса – Деймос. Свое имя спутник получил в честь близнеца Фобоса, то есть еще одного сына бога Ареса.

Фобос имеет неправильную форму, то есть в отличие от многих спутников планет, он не является сферой, а больше напоминает картофелину. В самом широком месте ширина Фобоса составляет 27 км. То есть он примерно в 157 раз меньше, чем Луна. Спутник Деймос еще меньше.

Орбита Фобоса почти идеально совпадает с экватором Марса и при этом спутник находится относительно близко к поверхности Красной планеты. При этом один оборот вокруг Марса Фобос совершает за 7,6 часов. Поэтому затмения Солнца Фобосом длятся всего 30 секунд.

Фобос имеет неправильную форму, то есть в отличие от многих спутников планет, он не является сферой, а больше напоминает картофелину Фото: NASA

Марсоход Perseverance уже несколько раз становился свидетелем быстрого прохождения Фобоса на фоне Солнца с тех пор как приземлился в кратере Езеро в 2021 году.

Сравнивая различные изображения, сделанные марсоходом во время затмения Солнца Фобосом, астрономы могут лучше понять орбитальное движение спутника и как меняется его орбита. Считывается, что Фобос приближается к Марсу и примерно через 50 млн лет столкнется с Красной планетой.

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