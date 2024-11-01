Астрономы увидели в глубоком космосе "рычащего волка": что это за темная пустота (фото)

Некоторые астрономические объекты имеют очень необычную форму, которая иногда напоминает, в том числе, и живущих на Земле хищников.

Related video

Достаточно далеко от Земли, на расстоянии 5300 световых лет, находится космический темный "волк". Несмотря на свой устрашающий внешний вид, на самом деле этот объект является структурой, известной как темная туманность, где не умирают звезды, а рождаются. Снимок туманности "Темный Волк" показали астрономы из Европейской южной обсерватории и он был сделан телескопом VLT, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Туманность "Темный Волк", состоящая из газовых облаков, является частью более крупной туманности под названием Gum 55. На новом изображении достаточно хорошо видна "голова волка", а немного ниже даже его "когти" и кажется, что космический "волк" готовится прыгнуть на свою жертву. Но в данном случае эта структура не является "хищником", убивающим свою добычу, а наоборот местом, где рождаются новые звезды.

Может показаться эта туманность "Темный Волк" является пустотой посреди более яркой крупной туманности, но это не так. На самом деле это концентрация газа и пыли, известная как темная туманность, которая не отражает и не выпускает видимый свет. Темные туманности являются одними из самых интересных астрономических объектов в нашей галактике.

Туманность "Темный Волк", состоящая из газовых облаков, является частью более крупной туманности под названием Gum 55 Фото: ESO

Хотя видимый свет и не выходит из туманности, все же она отражает инфракрасный свет, который уносит тепловую энергию и заставляет облако горячего газа и пыли становиться холоднее. Без тепла исчезает внешнее давление, и гравитация способствует накоплению комков газа и пыли из молекулярного облака, чтобы создать зародыши новых звезд. Они представляют собой очень плотные комки материи, которые с помощью гравитации притягивают к себе еще больше газа. Это приводит к накоплению достаточной массы для запуска термоядерного синтеза в ядре новорожденной звезды.

Когда звезды начинают расти, то они выпускают сильное излучение, которое пронизывает туманность. Но на самом раннем этапе формирование звезд происходит в полной темноте. Поэтому сложно увидеть процесс рождения звезд. Но, например, космический телескоп Уэбб способен видеть длины волн света, которые проходят через плотные облака пыли и таким образом астрономы могут получить некоторое представление о том, как рождаются звезды.

Разные части туманности "Темный Волк" Фото: ESO

Телескоп VLT сделал изображение туманности "Темный Волк" в видимом диапазоне света, и этот объект нельзя было бы увидеть, если бы рядом не находились яркие газовые облака, имеющие кроваво-красный цвет. Это водородные облака, где также формируются звезды, а их цвет обусловлен сильны ультрафиолетовым светом молодых звезд, которые находятся внутри.

Многие темные туманности нельзя увидеть с помощью видимого света, но у телескопа VLT есть специальная камера, которая может делать подобные изображения.

Как уже писал Фокус, мощный взрыв на Солнце создал дыру и на Земле появится геомагнитная буря. Ученые из NASA предупредили, что сильный и быстрый поток солнечной плазмы устремился к нашей планете и врежется в нее.

Что касается изображений интересных космических объектов, то как уже писал Фокус, с помощью телескоп NASA ученые получили удивительный снимок двух галактик, которые объединяются. Глядя на этот снимок можно подумать, что Вселенная смотрит на нас двумя огромными и немного страшными глазами.