Астрономи побачили в глибокому космосі "вовка, що гарчить": що це за темна порожнеча (фото)

Деякі астрономічні об'єкти мають дуже незвичайну форму, яка іноді нагадує, зокрема, і хижаків, що живуть на Землі.

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Досить далеко від Землі, на відстані 5300 світлових років, знаходиться космічний темний "вовк". Незважаючи на свій страхітливий зовнішній вигляд, насправді цей об'єкт є структурою, відомою як темна туманність, де не вмирають зірки, а народжуються. Знімок туманності "Темний Вовк" показали астрономи з Європейської південної обсерваторії, і він був зроблений телескопом VLT, пише ScienceAlert.

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Туманність "Темний Вовк", що складається з газових хмар, є частиною більшої туманності під назвою Gum 55. На новому зображенні досить добре видно "голову вовка", а трохи нижче навіть його "кігті" і здається, що космічний "вовк" готується стрибнути на свою жертву. Але в даному випадку ця структура не є "хижаком", що вбиває свою здобич, а навпаки місцем, де народжуються нові зірки.

Може здатися, що ця туманність "Темний Вовк" є порожнечею посеред більш яскравої великої туманності, але це не так. Насправді це концентрація газу і пилу, відома як темна туманність, яка не відбиває і не випускає видиме світло. Темні туманності є одними з найцікавіших астрономічних об'єктів у нашій галактиці.

Туманність "Темний Вовк", що складається з газових хмар, є частиною більшої туманності під назвою Gum 55 Фото: ESO

Хоча видиме світло і не виходить з туманності, все ж вона відбиває інфрачервоне світло, яке забирає теплову енергію і змушує хмару гарячого газу і пилу ставати холоднішою. Без тепла зникає зовнішній тиск, і гравітація сприяє накопиченню грудок газу і пилу з молекулярної хмари, щоб створити зародки нових зірок. Вони являють собою дуже щільні грудки матерії, які за допомогою гравітації притягують до себе ще більше газу. Це призводить до накопичення достатньої маси для запуску термоядерного синтезу в ядрі новонародженої зірки.

Коли зірки починають рости, то вони випускають сильне випромінювання, яке пронизує туманність. Але на самому ранньому етапі формування зірок відбувається в повній темряві. Тому складно побачити процес народження зірок. Але, наприклад, космічний телескоп Вебб здатний бачити довжини хвиль світла, які проходять через щільні хмари пилу, і в такий спосіб астрономи можуть отримати деяке уявлення про те, як народжуються зірки.

Різні частини туманності "Темний Вовк" Фото: ESO

Телескоп VLT зробив зображення туманності "Темний Вовк" у видимому діапазоні світла, і цей об'єкт не можна було б побачити, якби поруч не знаходилися яскраві газові хмари, що мають криваво-червоний колір. Це водневі хмари, де також формуються зірки, а їхній колір зумовлений сильним ультрафіолетовим світлом молодих зірок, які перебувають усередині.

Багато темних туманностей не можна побачити за допомогою видимого світла, але у телескопа VLT є спеціальна камера, яка може робити подібні зображення.

Як уже писав Фокус, потужний вибух на Сонці створив дірку і на Землі з'явиться геомагнітна буря. Вчені з NASA попередили, що сильний і швидкий потік сонячної плазми кинувся до нашої планети і вріжеться в неї.

Що стосується зображень цікавих космічних об'єктів, то, як уже писав Фокус, за допомогою телескопа NASA вчені отримали дивовижний знімок двох галактик, які об'єднуються. Дивлячись на цей знімок можна подумати, що Всесвіт дивиться на нас двома величезними і трохи страшними очима.