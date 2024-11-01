Потужний вибух на Сонці створив діру: на Землі з'явиться геомагнітна буря, відомі дати (фото)

Учені з NASA попередили, що сильний і швидкий потік сонячної плазми спрямувався до нашої планети і вріжеться в неї.

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Космічні апарати NASA виявили потужний корональний викид маси на Сонці, який стався у вівторок, 29 жовтня. Цей потік сонячної плазми має врізатися в магнітне поле нашої планети в п'ятницю, 1 листопада, або ж у суботу, 2 листопада. У результаті виникне геомагнітна буря, пише Daily Mail.

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На відео показано спалах на Сонці класу Х

У середині жовтня вчені з NASA повідомили про те, що пік активності Сонця, відомий як сонячний максимум, уже настав і триватиме приблизно протягом року. Це означає, що в цей час на Сонці відбуватиметься багато вибухових подій, таких як сонячні спалахи та корональні викиди маси.

Новий корональний викид маси виник внаслідок виверження в південно-західній частині Сонця, коли плазму в космос викинули холодніші ділянки на поверхні нашої зірки. У результаті виверження утворилася велика корональна діра. Це ділянка сонячної корони, тобто самої зовнішньої частини атмосфери Сонця, де плазма набагато щільніша і холодніша, ніж її оточення.

Вчені вважають, що потік плазми, який вріжеться в магнітне поле нашої планети, може завдати не дуже сильного удару, що призведе до появи геомагнітної бурі класу G1. Це найслабша геомагнітна буря за п'ятибальною шкалою таких подій. Але навіть такі слабкі геомагнітні бурі можуть спричиняти невеликий збій у роботі електромереж, супутників і радіозв'язку.

Новий корональний викид маси виник унаслідок виверження в південно-західній частині Сонця, коли плазму в космос викинули холодніші ділянки на поверхні нашої зірки Фото: NASA

Також зіткнення сонячної плазми з магнітним полем Землі призводить до появи полярного сяйва. Що сильніша геомагнітна буря, то яскравіші та барвистіші такі атмосферні явища, які можуть бути навіть видні далеко за межами полярних регіонів Землі. Науковці вважають, що існує дуже низька ймовірність того, що ввечері в п'ятницю, 1 листопада, або ж у суботу, 2 листопада, полярне сяйво можна буде спостерігати в середніх широтах.

Коли почався нинішній 25-й сонячний цикл (у Сонця є 11-річний цикл активності з періодами її підвищення і спаду) у 2029 році вчені прогнозували, що сонячний максимум почнеться в липні 2025 року. Але через сильно збільшену активність Сонця у 2024 році, стало зрозуміло, що пік активності нашої зірки настане раніше.

Якщо зазвичай протягом року на Сонці виникає приблизно 10 спалахів (це викиди енергії та випромінювання, які часто відбуваються разом із виверженням плазми) найпотужнішого класу Х, то цьогоріч уже зафіксували 41 таку подію.

Вчені прогнозують, що до кінця цього року, а також протягом наступного року, відбуватиметься дуже багато спалахів і корональних викидів маси на Сонці, що призведе до більшої кількості геомагнітних бур на Землі.

Фокус уже писав про один зі спалахів класу Х, який виник на Сонці наприкінці жовтня і призвів до часткового радіобелкауту на Землі.

Також Фокус писав про те, що комети можуть зіткнутися із Землею і астрономи з'ясували, як виявити загрозу заздалегідь. Вчені вважають, що для виявлення потенційно небезпечних для Землі комет потрібно використовувати метеорні потоки.