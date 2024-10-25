На Сонці виник новий потужний спалах класу Х: на Землі стався блекаут (відео)

Учені вважають, що найближчими днями в активному регіоні сонячних плям відбудеться ще кілька масштабних вибухів, що може негативно вплинути на нашу планету.

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Останніми тижнями Сонце не дуже сильно проявляло свою активність, але 24 жовтня космічний апарат NASA SDO зафіксував появу потужного спалаху на Сонці класу Х. Це найсильніші виверження випромінювання та енергії, які можливі на нашій зірці, пише Space.

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Спалах класу Х3.3 виник в активному регіоні сонячних плям під назвою AR3869. Ці плями зараз переміщаються поверхнею Сонця і найближчими днями будуть повністю спрямовані в бік Землі.

Протягом години Сонце викидало в космос потоки потужного рентгенівського та ультрафіолетового випромінювання, яке потрапило на нашу планету 24 жовтня. Це випромінювання призвело до появи радіоблекауту над Австралією та Південно-Східною Азією. Це означає, що на деякий час у цих регіонах відсмоктував короткохвильовий радіозв'язок. Такі відключення радіозв'язку не є рідкістю під час потужних спалахів на Сонці. Річ у тім, що випромінювання взаємодіє з частинками атмосфери Землі таким чином, що це призводить до блокування радіосигналів.

Учені, які займаються спостереженням за космічною погодою, яку формує активність Сонця, кажуть, що потужний спалах супроводжувався також корональним викидом маси. Такі потоки плазми часто вириваються в космос разом із викидами випромінювання та енергії на нашій зірці. Поки що достеменно невідомо, чи потрапить ця плазма на Землю, адже сонячні плями в регіоні AR3869 ще не повністю повернуті в бік Землі. Можливо, корональний викид маси все ж зачепить нашу планету. Якщо це станеться, то можна очікувати появу 26 або 27 жовтня геомагнітної бурі на Землі.

24 жовтня космічний апарат NASA SDO зафіксував появу потужного спалаху на Сонці класу Х Фото: Скриншот

Геомагнітні бурі виникають унаслідок взаємодії сонячної плазми з магнітним полем Землі. Через це полярні сяйва, зазвичай видимі в північних широтах, можна спостерігати також і в середніх широтах. Часто такі полярні сяйва можна побачити і в небі над Україною.

Учені вважають, що найближчими днями в активному регіоні сонячних плям відбудеться ще кілька масштабних вибухів, що може негативно вплинути на нашу планету. Річ у тім, що регіон AR3869. Скоро буде спрямований у бік Землі, коли переміститься поверхнею Сонця.

Спалах класу Х3.3 виник в активному регіоні сонячних плям під назвою AR3869 Фото: NASA

Корональний викид маси, який вирветься із Сонця внаслідок нових потужних спалахів, з великою ймовірністю точно вріжеться в Землю. Таким чином наступного тижня можуть виникнути часті геомагнітні бурі.

Нагадуємо, що спалахи на Сонці відбуваються, коли магнітна енергія накопичується в атмосфері Зірки і відбувається її різкий викид. Найсильніші спалахи відносять до класу Х, а найслабші до класу А. Між ними знаходяться спалахи класу С, М і В у міру зменшення потужності викинутої енергії та випромінювання. Кожен клас сонячних спалахів приблизно в 10 разів сильніший за попередній. Цифри біля назви класу показують приблизну потужність спалаху в діапазоні від 1 до 10. Тільки спалахи класу Х можуть мати набагато більші числові позначення. Тобто бувають спалахи класу Х11 і так далі.

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