Виверження плазми на Сонці побачив перший у світі особливий сонячний телескоп на орбіті (фото)

Коронограф, встановлений на супутнику GOES-19, є першим у світі приладом такого роду, який використовується в космосі для спостереження в режимі реального часу за вибухами на Сонці.

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Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) представило перші зображення виверження плазми на Сонці, зроблені супутником GOES-19 за допомогою нового коронографа CCOR-1. Це перший у світі коронограф, який використовується не для наукових досліджень, а для спостереження за активністю Сонця в режимі реального часу і попередження про геомагнітну бурю, що насувається, пише Space.

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Новий супутник NOAA під назвою GOES-19 відправила на геостаціонарну орбіту ракета-носій Falcon Heavy компанії SpaceX 25 червня цього року. Хоча супутник ще проходить випробування, щоб учені могли переконатися, що всі його прилади працюють добре, він уже зробив перші спостереження за Сонцем. Ці спостереження вже показують, що супутник має впоратися зі своїм головним завданням: прогнозуванням космічної погоди, яка впливає на нашу планету. Супутник GOES-19, який можна назвати сонячним телескопом, почне повноцінну роботу навесні наступного року.

За допомогою унікального коронографа CCOR-1 супутник GOES-19 провів перше спостереження за короною Сонця наприкінці вересня в рамках випробувань. Короною називають верхній і найгарячіший шар атмосфери Сонця. Коронограф використовує затьмарювальний диск, який видно на фотографіях у вигляді синього кола в центрі, щоб блокувати світло Сонця і побачити його корону.

Під час спостережень сонячний телескоп побачив потужний корональний викид маси із Сонця, тобто виверження плазми, яка може мати швидкість у тисячі кілометрів за секунду, коли відлітає в космос. Цей корональний викид маси не був спрямований на Землю. Але коли наша планета опиняється на шляху потоку сонячної плазми, останній врізається в магнітне поле Землі, що спричиняє появу геомагнітної бурі. Такі бурі можуть призвести до відключень електромереж, а також порушень у роботі радіозв'язку.

Щоб поліпшити спостереження за короною Сонця і в такий спосіб краще прогнозувати вплив корональних викидів маси на Землю, і було запущено в космос супутник GOES-19.

Під час спостережень сонячний телескоп побачив потужний корональний викид маси із Сонця, тобто виверження плазми, що може мати швидкість у тисячі кілометрів на секунду, коли відлітає в космос Фото: NOAA

За словами вчених, коронограф CCOR-1 значно покращує спостереження за космічною погодою, адже порівняно з наземними інструментами, йому не заважає атмосфера нашої планети, що розсіює світло Сонця і впливає на чіткість знімків зірки. Новий коронограф може спостерігати за короною Сонця та виверженнями на нашій зірці постійно.

За словами вчених, коронограф CCOR-1 повинен робити знімки корони Сонця кожні 15 хвилин і таким чином дослідники можуть отримувати більш ранні попередження про виверження плазми на нашій зірці.

Хоча космічні коронографи використовувалися і раніше, вчені з NOAA кажуть, що їх використовували для наукових досліджень. А коронограф CCOR-1 є першим у світі космічним інструментом подібного роду, який буде використовуватися для постійного спостереження за активністю Сонця в режимі реального часу.

Як уже писав Фокус, 843 роки тому на Землі побачили наднову, але вибух ще триває, і він не такий, як усі. Усередині залишку наднової знаходиться "зірка-зомбі", а сам об'єкт має незвичайну структуру і вчені не знають чому.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що тепер, коли Сонце увійшло у фазу своєї найсильнішої активності, нашу зірку можна вивчити краще, ніж будь-коли.