Извержение плазмы на Солнце увидел первый в мире особенный солнечный телескоп на орбите (фото)

Коронограф, установленный на спутнике GOES-19, является первым в мире прибором такого рода, который используется в космосе для наблюдения в режиме реального времени за взрывами на Солнце.

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Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) представило первые изображения извержения плазмы на Солнце, сделанные спутником GOES-19 с помощью нового коронографа CCOR-1. Это первый в мире коронограф, который используется не для научных исследований, а для наблюдения за активностью Солнца в режиме реального времени и предупреждения о надвигающейся геомагнитной буре, пишет Space.

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Новый спутник NOAA под названием GOES-19 отправила на геостационарную орбиту ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX 25 июня этого года. Хотя спутник еще проходит испытания, чтобы ученые могли убедиться, что все его приборы работают хорошо, он уже сделал первые наблюдения за Солнцем. Эти наблюдения уже показывают, что спутник должен справится со своей главной задачей: прогнозированием космической погоды, которая влияет на нашу планету. Спутник GOES-19, который можно назвать солнечным телескопом, начнет полноценную работу весной следующего года.

С помощью уникального коронографа CCOR-1 спутник GOES-19 провел первое наблюдение за короной Солнца в конце сентября в рамках испытаний. Короной называют самый верхний и самый горячий слой атмосферы Солнца. Коронограф использует затмевающий диск, который виден на фотографиях в виде синего круга в центре, чтобы блокировать свет Солнца и увидеть его корону.

Во время наблюдений солнечный телескоп увидел мощный корональный выброс массы из Солнца, то есть извержение плазмы, которая может иметь скорость в тысячи километров в секунду, когда улетает в космос. Этот корональный выброс массы не был направлен на Землю. Но когда наша планета оказывается на пути потока солнечной плазмы, последний врезается в магнитное поле Земли, что вызывает появление геомагнитной бури. Такие бури могут привести к отключениям электросетей, а также нарушениям в работе радиосвязи.

Чтобы улучшить наблюдения за короной Солнца и таким образом лучше прогнозировать воздействие корональных выбросов массы на Землю и был запущен в космос спутник GOES-19.

Во время наблюдений солнечный телескоп увидел мощный корональный выброс массы из Солнца, то есть извержение плазмы, которая может иметь скорость в тысячи километров в секунду, когда улетает в космос Фото: NOAA

По словам ученых, коронограф CCOR-1 значительно улучшает наблюдения за космической погодой, ведь по сравнению с наземными инструментами, ему не мешает атмосфера нашей планеты, которая рассеивает свет Солнца и влияет на четкость снимков звезды. Новый коронограф может наблюдать за короной Солнца и извержениями на нашей звезде постоянно.

По словам ученых, коронограф CCOR-1 должен делать снимки короны Солнца каждые 15 минут и таким образом исследователи могут получать более ранние предупреждения о извержениях плазмы на нашей звезде.

Хотя космические коронографы использовались и ранее, ученые из NOAA говорят, что их использовали для научных исследований. А коронограф CCOR-1 является первым в мире космическим инструментом подобного рода, который будет использоваться для постоянного наблюдения за активностью Солнца в режиме реального времени.

Как уже писал Фокус, 843 года назад на Земле увидели сверхновую, но взрыв еще продолжается, и он не такой, как все. Внутри остатка сверхновой находится "звезда-зомби", а сам объект имеет необычную структуру и ученые не знают почему.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что теперь, когда Солнце вошло в фазу своей самой сильной активности, нашу звезду можно изучить лучше, чем когда-либо.