843 года назад на Земле увидели сверхновую: взрыв еще продолжается, но он не такой, как все (фото)

Внутри остатка сверхновой находится "звезда-зомби", а сам объект имеет необычную структуру и ученые не знают почему.

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Астрономы впервые создали подробную карту туманности, которая является остатком сверхновой, взорвавшейся в 1181 году. Данный объект является на удивление нестабильным и взрывы все еще продолжается с постоянной скоростью. При этом внутри туманности находится "звезда-зомби", которой там не должно быть. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

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Астрономы в Китае и Японии в августе 1181 году обнаружили, как сказано в исторических документах того времени, новую яркую звезду, которая находилась возле созвездия Кассиопеи. Эта звезда сияла очень ярко до февраля 1182 года, а затем исчезла.

Сейчас астрономы уже знают, что на самом деле 843 года назад на Земле наблюдали сверхновую, то есть взрыв массивной звезды, которая теперь известна как SN 1181. Только три года назад астрономы подтвердили, что остатком этой сверхновой является туманность Pa 30. Размер этого огромного облака из газа превышает размер Солнечной системы.

Сейчас астрономы уже знают, что на самом деле 843 года назад на Земле наблюдали сверхновую, то есть взрыв массивной звезды, которая теперь известна как SN 1181. Только три года назад астрономы подтвердили, что остатком этой сверхновой является туманность Pa 30 (на фото) Фото: Live Science

Ранее астрономы обнаружили, что в центре туманности звезду белый карлик. Это чрезвычайно плотный объект, который представляет собой уменьшенную версию ядра взорвавшееся звезды. Белый карлик все еще продолжает жить, хотя по сути является мертвой звездой. При этом его температура составляет 200 000 градусов Цельсия, а потому это одна из самых горячих звезд в известной Вселенной. Обычно в таких остатках сверхновых не остается ничего от звезды, а потому туманность Pa 30 с ее "звездой-зомби" в центре является очень редким объектом такого рода.

Авторы нового исследования провели новое наблюдение за остатком сверхновой и впервые создали самую подробную карту звездного взрыва. На карте видны большие нити газа, которые тянутся от белого карлика к краю туманности. При этом ученые смогли воссоздать историю древнего взрыва звезд.

Авторы нового исследования провели новое наблюдение за остатком сверхновой и впервые создали самую подробную карту звездного взрыва. На карте видны большие нити газа, которые тянутся от белого карлика к краю туманности Фото: Live Science

Выяснилось, что туманность Pa 30 сейчас увеличивается в размерах со скоростью примерно 3,5 млн км/час. А это примерно та же скорость, с которой вещество взорвавшейся звезды было выброшено в космос изначально. Это значит, что скорость выброса материала не изменилась за 843 года с момента взрыва сверхновой. То есть туманность расширяется с постоянной скоростью.

Также астрономы обнаружили, что туманность Pa 30 является на удивление асимметричной в отличие от других подобных остатков сверхновой. Пока у ученых нет объяснения почему туманность стала такой нестабильной. Возможно, асимметрия возникла сразу же после взрыва звезды. Но как именно это произошло ученые не знают.

Астрономы обнаружили, что туманность Pa 30 является на удивление асимметричной в отличие от других подобных остатков сверхновой Фото: Live Science

Авторы исследования говорят, что продолжат наблюдение за остатком сверхновой, чтобы попытаться разгадать ее тайны.

Как уже писал Фокус, впервые за пределами Млечного Пути обнаружены не совсем звезды. Небольшие звездные объекты астрономы обнаружили в соседней галактике на расстоянии 200 000 световых лет от нас.

Также Фокус писал о том, что разгадать загадку природы темной материи могут помочь нейтронные звезды. Физики считают, что вокруг этих звезд находятся предполагаемые частицы темной материи и их можно обнаружить, когда они взаимодействуют с электромагнитным полем звезды.